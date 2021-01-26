Президент Таджикистана заявил, что в стране больше нет COVID-19

В 2020 году медицинским учреждениям Таджикистана из госбюджета выделили около $88 млн для закупки необходимого оборудования, лекарственных препаратов и защитных средств, заявил президент страны Эмомали Рахмон.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем послании к парламенту, опубликованном 26 января на сайте главы государства, заявил, что в стране больше нет COVID-19.

"С начала января в нашей стране инфекционное заболевание COVID-19 практически сошло на нет, то есть Таджикистан сегодня живет в обстановке без COVID-19. Но это отнюдь не означает, что мы должны беспечно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, а наоборот должны как и прежде быть бдительными, строго соблюдать правила личной и общественной гигиены и беречь друг друга", – говорится в послании Рахмона, который руководит Таджикистаном с 1994 года.

Он отметил, что в 2020 году медицинским учреждениям из бюджета страны был выделен 1 млрд сомони (около $88 млн) для закупки необходимого оборудования, лекарственных препаратов и защитных средств.

Также глава государства подчеркнул, что в прошлом году в Таджикистане открыли 108 новых учреждений здравоохранения, а на 283 объектах был проведен капитальный ремонт.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, в Таджикистане зафиксировано 13 308 тыс. случаев коронавируса, умерли 90 пациентов с подтвержденным COVID-19.