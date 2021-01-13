ГОРДОН
 
 
МИР

Программист из Сан-Франциско забыл пароль от кошелька с биткоинами на $240 млн

Программист Стефан Томас забыл пароль от флеш-накопителя, где находится более 7 тыс. биткоинов. У него было 10 попыток, чтобы вспомнить пароль, и он потратил уже восемь.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На 13 января курс биткоина составляет $34,7 тыс.
На 13 января курс биткоина составляет $34,7 тыс.
Фото: depositphotos.com

В Сан-Франциско программист Стефан Томас потерял записку с паролем от флешки, на которой находилось более 7 тыс. биткоинов стоимостью свыше $240 млн. Об этом пишет The New York Times.

Программист получил криптовалюту в 2011 году, когда жил в Швейцарии. Ему передали 7002 биткоина в награду за создание анимационного видео "Что такое биткоин?", которое познакомило многих с этой технологией. Свою валюту он хранил в кошельке на флеш-накопителе IronKey, который дает пользователям 10 попыток ввести пароль, прежде чем он зашифрует его содержимое навсегда.

Томас потерял записанный пароль в том же 2011 году. С тех пор он восемь раз пытался вспомнить его, но так и не смог, у мужчины осталось всего две попытки.

Программист рассказал, что поместил флешку с биткоинами в безопасное место на случай, если "криптографы придумают новые способы взлома сложных паролей". По его словам, если держать флешку подальше, это помогает не думать о проблеме.

По данным криптовалютной биржи Coindesk, на 13 января курс биткоина составляет $34,7 тыс. Несколькими днями ранее, 8 января, стоимость биткоина преодолела отметку в $41 тыс., поставив рекорд.

Как отметила Coindesk, с октября 2020 года стоимость биткоина выросла вчетверо. По словам экспертов, которых опросила эта криптовалютная биржа, многие инвесторы рассматривают биткоин в качестве защиты от возможной инфляции. Среди других причин подорожания криптовалюты называют падение индекса доллара США и рост спроса на биткоин (в том числе потому, что многие крупные сервисы, такие как PayPal, добавили поддержку криптовалют). 

Теги: Сан-Франциско, биткоин, криптовалюта
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Известная футболистка заявила о помолвке со своей возлюбленной
Известная футболистка заявила о помолвке со своей возлюбленной
73-летний Алибасов усомнился в своем отцовстве и заставил мать будущего ребенка пройти ДНК-тест
73-летний Алибасов усомнился в своем отцовстве и заставил мать будущего ребенка пройти ДНК-тест
Йовович с 13-летней дочерью стала героиней Vogue Arabia
Йовович с 13-летней дочерью стала героиней Vogue Arabia
"Не хочется делиться". Седокова заявила, что Instagram разрушает ее жизнь, и опубликовала еще более откровенное фото с мужем
"Не хочется делиться". Седокова заявила, что Instagram разрушает ее жизнь, и опубликовала еще более откровенное фото с мужем
Уиллиса вынудили уйти из аптеки из-за его отказа надеть маску – СМИ
Уиллиса вынудили уйти из аптеки из-за его отказа надеть маску – СМИ
  Сосед принца Гарри сравнил его с лох-несским чудовищем и заявил, что тот отрастил хвостик
  Сосед принца Гарри сравнил его с лох-несским чудовищем и заявил, что тот отрастил хвостик
"Настя-я-я-я, не издевайтесь!", "Подумай, что ты делаешь", "Отображение состояния души на фото". Каменских похвасталась завтраком на Мальдивах
"Настя-я-я-я, не издевайтесь!", "Подумай, что ты делаешь", "Отображение состояния души на фото". Каменских похвасталась завтраком на Мальдивах
"Бесстыдница! Блудница вавилонская", "Совсем уже тю-тю!", "Это жесть!". Maruv предстала в эротическом белье
"Бесстыдница! Блудница вавилонская", "Совсем уже тю-тю!", "Это жесть!". Maruv предстала в эротическом белье
"Злые, не слышащие никого, кроме себя, люди". Полякова на Мальдивах ответила на упреки подписчиков
"Злые, не слышащие никого, кроме себя, люди". Полякова на Мальдивах ответила на упреки подписчиков
Дочь Заворотнюк показала младшего брата
Дочь Заворотнюк показала младшего брата
Собчак сменила имидж, назвав себя "чмом в толстовочке"
Собчак сменила имидж, назвав себя "чмом в толстовочке"
Победительница "МастерШеф" рассказала, на что потратит 300 тыс. грн призовых
Победительница "МастерШеф" рассказала, на что потратит 300 тыс. грн призовых
Фильм "Чудо-женщина: 1984" попросили выдвинуть на "Оскар" во всех номинациях
Фильм "Чудо-женщина: 1984" попросили выдвинуть на "Оскар" во всех номинациях
  Уткин: Умна ли Канделаки? По-моему, она набитая дура
  Уткин: Умна ли Канделаки? По-моему, она набитая дура G
Дмитрий ГОРДОН
"Остановились на лучшей истории". Go-A определилась с песней для "Евровидения 2021"
"Остановились на лучшей истории". Go-A определилась с песней для "Евровидения 2021"
  Украинские звезды спели колядки и щедривки в джазовой обработке во время концерта, организованного Ясько. Видео
  Украинские звезды спели колядки и щедривки в джазовой обработке во время концерта, организованного Ясько. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
  "Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
"Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS