Программу Соловьева в Беларуси показали в урезанном виде

Часть передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", в которой речь шла о белорусских событиях, не вышла в эфир телеканала "РТР-Беларусь". Российский пропагандист заявил, что сочувствует своим зрителям.

Соловьев сказал, что не впервые его программу подвергли цензуре в Беларуси Фото: Владимир Соловьёв / "ВКонтакте"

Из эфира телеканала "РТР-Беларусь" 2 августа вырезали фрагмент пропагандистской передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", в котором речь шла о белорусских событиях. На это первым обратил внимание Telegram-канал "Методичка".

"В России сегодняшнее ток-шоу “Вечер с Владимиром Соловьевым” на “Россия 1” началось с обсуждения задержания россиян в Беларуси. В эфире прозвучали разные оценки событий, в том числе, нелицеприятные для белорусских властей и лично [президента Александра] Лукашенко. Но в Беларуси этого не увидели. В 23.10 в эфире “РТР-Беларусь” ток-шоу Соловьева началось с обсуждения Украины", – сказано в публикации.

Соловьев заявил газете "Взгляд", что в его программе "все было очень корректно и объективно показано, были представлены все точки зрения".

"И уже не первый раз моя программа оказывается в списке не особо рекомендованных к просмотру в Белоруссии. Я к этому привык", – подчеркнул российский телепропагандист, выразив сочувствие тем белорусам, которые хотели посмотреть его шоу.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что 33 задержанных являются сотрудниками частного охранного предприятия, направлялись транзитом в Стамбул, но опоздали на рейс.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.

На 9 августа в Беларуси намечены президентские выборы.