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Программу Совета Европы по противодействию отмыванию денег возглавляет сын генерала российской разведки – СМИ

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Игорь Небываев является исполнительным секретарем программы Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval
Игорь Небываев является исполнительным секретарем программы Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval
Фото: coe.int

Отец 39-летнего россиянина Игоря Небываева, который является исполнительным секретарем программы Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval, вероятно, является генералом Службы внешней разведки России. Об этом 15 марта сообщило издание Bild со ссылкой на источники.

Имя Небываева указано на официальном сайте Moneyval. Согласно его биографии на сайте Совета Европы, он руководит и курирует проекты технической помощи в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также возвращения активов преимущественно в регионе Центральной и Юго-Восточной Европы.

В его биографии также указано, что он имеет восьмилетний опыт работы в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в том числе три года в качестве исполнительного секретаря Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма – межправительственной региональной организации со штаб-квартирой в Москве. На сайте группы действительно можно найти его имя, однако без каких-либо деталей биографии.

Скриншот: eurasiangroup.org
Скриншот: eurasiangroup.org

По данным Bild, отцом Игоря является 68-летний Владимир Небываев – генерал российской Службы внешней разведки. Издание также утверждает, что отец и сын Небываевы до сих пор прописаны в одной квартире в Москве. 

Имя Владимира Небываева ранее уже фигурировало в украинских новостях. По данным канала "1+1", он был одним из 13 российских дипломатов, которых Украина в 2018 году выслала из страны после отравления в Великобритании разведчика Сергея Скрипаля.

За год до этого, в апреле 2017-го, как сообщал "1+1", Небываев был фигурантом скандала с задержанием в Киеве автомобиля с пьяным  сотрудником российского консульства, представителем пограничной службы ФСБ России Русланом Требунским. По данным канала, Небываев, являвшийся на тот момент официальным представителем Службы внешней разведки России, находился с ним в одной машине.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СМИ, Украина, Совет Европы, Служба внешней разведки, отмывание денег, Bild
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