Программу Совета Европы по противодействию отмыванию денег возглавляет сын генерала российской разведки – СМИ

Имя Небываева указано на официальном сайте Moneyval. Согласно его биографии на сайте Совета Европы, он руководит и курирует проекты технической помощи в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также возвращения активов преимущественно в регионе Центральной и Юго-Восточной Европы.

В его биографии также указано, что он имеет восьмилетний опыт работы в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в том числе три года в качестве исполнительного секретаря Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма – межправительственной региональной организации со штаб-квартирой в Москве. На сайте группы действительно можно найти его имя, однако без каких-либо деталей биографии.

Скриншот: eurasiangroup.org

По данным Bild, отцом Игоря является 68-летний Владимир Небываев – генерал российской Службы внешней разведки. Издание также утверждает, что отец и сын Небываевы до сих пор прописаны в одной квартире в Москве.

Имя Владимира Небываева ранее уже фигурировало в украинских новостях. По данным канала "1+1", он был одним из 13 российских дипломатов, которых Украина в 2018 году выслала из страны после отравления в Великобритании разведчика Сергея Скрипаля.

За год до этого, в апреле 2017-го, как сообщал "1+1", Небываев был фигурантом скандала с задержанием в Киеве автомобиля с пьяным сотрудником российского консульства, представителем пограничной службы ФСБ России Русланом Требунским. По данным канала, Небываев, являвшийся на тот момент официальным представителем Службы внешней разведки России, находился с ним в одной машине.