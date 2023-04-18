Производитель водки Absolut спустя неделю после возобновления поставок в РФ решил снова их прекратить

Компания Pernod Ricard, которой принадлежит марка Absolut, присоединилась к санкциям в начале полномасштабного вторжения в Украину, но неделю назад заявила, что возвращается к продажам в РФ. Это вызвало волну критики и призыв к бойкоту.
Как подчеркивается в новом заявлении компании, она не считает возможным "нарушать давние и доверительные отношения с потребителями и шведским сообществом".
"Признавая также долг заботы о наших сотрудниках и партнерах, мы не можем подвергать их массированной критике во всех формах. Поэтому компания Absolut приняла решение прекратить экспорт своего бренда в Россию", – сказала генеральный директор The Absolut Company Стефани Дюрру.
Она отметила, что производитель не в силах предотвратить попадание Absolut в руки "параллельного рынка, который сильно вырос за последние месяцы и над которым мы не имеем никакого контроля".
Pernod Ricard – один из крупнейших производителей крепкого алкоголя в мире. Компания выпускает виски Chivas Regal, Martell, Jameson, Ballantineʼs, джин Beefeater, водку Absolut, текилу Olmeca.
Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ на 11 апреля 2023 года ушли более 1200 компаний.
6 марта 2023 года Киевская школа экономики сообщала, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года рынок России покинули 6,4% иностранных компаний.