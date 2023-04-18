Производитель водки Absolut спустя неделю после возобновления поставок в РФ решил снова их прекратить

Компания Pernod Ricard, которой принадлежит марка Absolut, присоединилась к санкциям в начале полномасштабного вторжения в Украину, но неделю назад заявила, что возвращается к продажам в РФ. Это вызвало волну критики и призыв к бойкоту.

Как подчеркивается в новом заявлении компании, она не считает возможным "нарушать давние и доверительные отношения с потребителями и шведским сообществом".

"Признавая также долг заботы о наших сотрудниках и партнерах, мы не можем подвергать их массированной критике во всех формах. Поэтому компания Absolut приняла решение прекратить экспорт своего бренда в Россию", – сказала генеральный директор The Absolut Company Стефани Дюрру.

Она отметила, что производитель не в силах предотвратить попадание Absolut в руки "параллельного рынка, который сильно вырос за последние месяцы и над которым мы не имеем никакого контроля".