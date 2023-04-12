Производитель водки Absolut и джина Beefeater возобновил поставки в Россию

По словам Эрикссон, сейчас "концерн поставляет продукцию в объеме, способном защитить местных сотрудников и обеспечить местным организациям экономическую устойчивость". Она подчеркнула, что Pernod Ricard соблюдает санкционные ограничения Евросоюза.
Представитель компании отметила, что после вторжения российской армии в Украину Pernod Ricard "действовала с учетом интересов своих сотрудников как в Украине, так и в России".
Pernod Ricard – один из крупнейших производителей крепкого алкоголя в мире. Компания выпускает виски Chivas Regal, Martell, Jameson, Ballantineʼs, джин Beefeater, водку Absolut, текилу Olmeca.
Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ на 11 апреля 2023 года ушли более 1200 компаний.
6 марта 2023 года Киевская школа экономики сообщала, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года рынок России покинули 6,4% иностранных компаний.