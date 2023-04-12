Производитель водки Absolut и джина Beefeater возобновил поставки в Россию

Pernod Ricard возобновил поставки своей продукции в Россию Фото: EPA

По словам Эрикссон, сейчас "концерн поставляет продукцию в объеме, способном защитить местных сотрудников и обеспечить местным организациям экономическую устойчивость". Она подчеркнула, что Pernod Ricard соблюдает санкционные ограничения Евросоюза.

Представитель компании отметила, что после вторжения российской армии в Украину Pernod Ricard "действовала с учетом интересов своих сотрудников как в Украине, так и в России".