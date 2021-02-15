ГОРДОН
 
 
МИР

Прокуратура проверяет, законно ли Трамп получил $280 млн займа на небоскребы в Нью-Йорке – The Wall Street Journal

C 2012-го по 2016 год, еще до президентской каденции, американский бизнесмен Дональд Трамп получил $280 млн кредита от дочерних компаний инвестиционного фонда недвижимости Ladder Capital.

Прокуратура Нью-Йорка расследует кредиты Трампа на небоскребы
Прокуратура Нью-Йорка расследует кредиты Трампа на небоскребы
Фото: depositphotos.com

Прокуратура Нью-Йорка проверяет финансовые сделки вокруг нескольких известных зданий экс-президента США, бизнесмена Дональда Трампа в Нью-Йорке. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. 

По словам источников, прокуратура изучает кредиты Трампа, взятые для четырех зданий, среди которых – знаменитый 58-этажный небоскреб Trump Tower на Пятой авеню; небоскреб в стиле ар-деко в финансовом районе Нью-Йорка; Trump International Hotel and Tower, здание гостиницы и кондоминиума на площади Колумбус; и Trump Plaza, жилой дом в Ист-Сайде Манхэттена.

Всего Трамп получил $280 млн кредита от дочерних компаний инвестиционного фонда недвижимости Ladder Capital. В этом фонде работает сын финансового директора Trump Organization Аллена Вайссельберга.

Трамп обратился в фонд за кредитом в $100 млн для Trump Tower в 2012 году. В 2014-м он одолжил $15 млн для Trump Plaza, а через год – еще $160 млн для покупки небоскреба на Уолл-стрит, построенного в первой половине ХХ века. Последнюю ссуду в $7 млн для Trump International Hotel and Tower бизнесмен получил в 2016 году. Согласно заявлениям экс-президента, кредит на Trump Tower должен быть погашен в 2022 году, остальные – в ближайшие несколько лет.

Адвокаты Трампа и Trump Organization отказались от комментариев. Сам Трамп назвал расследование партизанской "охотой на ведьм", которую возглавляет окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс – младший, демократ. Адвокаты Трампа назвали расследование "рыболовной экспедицией" в попытке Вэнса получить налоговые декларации бывшего президента.

Прокуратура Манхэттена летом 2020 года сообщала, что проводит комплексное расследование предполагаемого мошенничества со страховкой и банковскими операциями со стороны Trump Organization и ее сотрудников. Это расследование проводится прокуратурой параллельно с судебной волокитой по налоговым отчетам Трампа.

Издание предполагает, что изучая кредиты на небоскребы, прокуратура города может искать несоответствия между кредитной и налоговой документацией.

После беспорядков в Капитолии 6 января и процесса импичмента Трампа бизнес экс-президента пострадал – многие компании, учреждения и целые города разорвали договоренности с Трампом и его семьей. По данным CNN, бывший лидер государства опасался, что скандал может ударить по его бренду и бизнесу вплоть до разорения.

Теги: недвижимость, бизнес, Нью-Йорк, Дональд Трамп, расследование, кредиты, Манхэттен, финансы, небоскреб
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Савченко в День влюбленных изобразила ангела на снегу. Фото
Савченко в День влюбленных изобразила ангела на снегу. Фото
Tarabarova заявила, что в Instagram от ее имени действуют мошенники
Tarabarova заявила, что в Instagram от ее имени действуют мошенники
"Ваши данные совпадают с данными одной публичной особы". Банк отказал Бурмаке в подтверждении ее селфи
"Ваши данные совпадают с данными одной публичной особы". Банк отказал Бурмаке в подтверждении ее селфи
Тина Кароль забралась на шею украинскому ведущему. Фото
Тина Кароль забралась на шею украинскому ведущему. Фото
  Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
  Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
Среди украинцев, которые застряли на Занзибаре, – глава миграционной службы и его возлюбленная, известная как девушка с собачкой из Уханя
Среди украинцев, которые застряли на Занзибаре, – глава миграционной службы и его возлюбленная, известная как девушка с собачкой из Уханя
  "Скорее всего, у нас будет двойня". Победитель "Танцев со звездами" рассказал о будущем отцовстве
  "Скорее всего, у нас будет двойня". Победитель "Танцев со звездами" рассказал о будущем отцовстве
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
Беременная Квиткова рассекретила пол будущего ребенка
Беременная Квиткова рассекретила пол будущего ребенка
  "И сладкий, и соленый!". Рецепт запеченного омлета со шпинатом от экс-судьи "МастерШеф" Литвиновой
  "И сладкий, и соленый!". Рецепт запеченного омлета со шпинатом от экс-судьи "МастерШеф" Литвиновой
"Алла Борисовна здесь как девочка". Пугачева в мини-платье и белых носках сыграла с сыном на пианино. Видео
"Алла Борисовна здесь как девочка". Пугачева в мини-платье и белых носках сыграла с сыном на пианино. Видео
"Мы шли к этому восемь лет". 48-летняя Повереннова вышла замуж за 57-летнего бизнесмена
"Мы шли к этому восемь лет". 48-летняя Повереннова вышла замуж за 57-летнего бизнесмена
  "Он классный чувак, классный актер. И тут он приходит в политику и набирает самую бездарь, которая только существует". Фалеса высказался о президентстве Зеленского
  "Он классный чувак, классный актер. И тут он приходит в политику и набирает самую бездарь, которая только существует". Фалеса высказался о президентстве Зеленского
"Это может смотреться вульгарно". Ани Лорак рассказала, как выбирает одежду
"Это может смотреться вульгарно". Ани Лорак рассказала, как выбирает одежду
  Муж Сумской и экс-участница "ВИА Гры" стали участниками "Голосу країни"
  Муж Сумской и экс-участница "ВИА Гры" стали участниками "Голосу країни"
Жена Навального снялась для российского глянца. Фото
Жена Навального снялась для российского глянца. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
Елизавета II отреагировала на информацию о беременности Меган Маркл
Елизавета II отреагировала на информацию о беременности Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями
Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
  "Никто не знает степени печали и горя". Кароль высказалась о скандале с Поляковой
"Никто не знает степени печали и горя". Кароль высказалась о скандале с Поляковой
Верещук: Есть ли в армии любовь? Конечно, есть. И она такая, очень армейская. Он был офицером и я была офицером
Верещук: Есть ли в армии любовь? Конечно, есть. И она такая, очень армейская. Он был офицером и я была офицером
  Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS