"Нью-Йорк не ведет дел с мятежниками". Город расторгает контракты с компанией Трампа

Город Нью-Йорк больше не будет вести дела с компанией президента США Дональда Трампа The Trump Organization, заявил сегодня мэр города Билл де Блазио. Обращение мэра опубликовала его пресс-служба.
Де Блазио оценил события 6 января в Капитолии как мятеж в отношении властей США, спровоцированный президентом и создавший угрозу срыва конституционной передачи власти. Он напомнил, что в результате штурма Капитолия погибло пять человек.
"Город Нью-Йорк не будет связан с этими непростительными действиями в какой бы то ни было форме, и мы немедленно начинаем расторжение всех контрактов c The Trump Organization", – заявил мэр города. "Нью-Йорк не ведет дел с мятежниками", – добавил он в Twitter.
New York City doesn’t do business with insurrectionists.— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) January 13, 2021
We’re taking steps to TERMINATE agreements with the Trump Organization to operate the Central Park Carousel, Wollman and Lasker skating rinks, and the Ferry Point Golf Course.
В пресс-релизе офиса де Блазио уточняется, что процесс прекращения действия соглашений прописан в каждом договоре компании с Нью-Йорком. В городе компании Трампа принадлежат карусель в Центральном парке Нью-Йорка, два ледовых катка и поля для игры в гольф в парке Ferry Point. Контракт по карусели будет прекращен спустя 25 дней после отправки уведомления компании Трампа, соглашение по каткам – через 30 дней. Что касается договора по полям для гольфа, процесс его расторжения может затянуться на месяцы.
The New York Times отмечает, что после штурма Капитолия сторонниками Трампа многие компании и учреждения разорвали связи с президентом и его семьей. В частности, провайдер электронной коммерции заявил, что закрыл магазины, связанные с президентом, а гольф-клуб Трампа в Нью-Джерси был исключен из крупного турнира.
Трамп 6 января на митинге перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.
ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.
По информации СМИ, с 16 января во всех американских штатах планируются вооруженные протесты из-за возможного отстранения Трампа.
7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.