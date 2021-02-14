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Лидер республиканцев в Сенате Макконнелл раскритиковал Трампа за события 6 января, но голосовал против импичмента

Действия бывшего президента США Дональда Трампа, предшествовавшие штурму Капитолия, были "позорным и постыдным нарушением служебных обязанностей", заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл.

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Макконнелл: Трамп несет практическую и моральную ответственность за провоцирование событий 6 января
Макконнелл: Трамп несет практическую и моральную ответственность за провоцирование событий 6 января
Фото: EPA

Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл обвинил 45-го президента США в разжигании беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года, однако во время рассмотрения дела об импичменте Трампа проголосовал против. Об этом сообщает CNN.

По словам Макконнелла, мятежников "кормил дикой ложью самый влиятельный человек на Земле, который был зол, который проиграл выборы".

"Действия бывшего президента Трампа, предшествовавшие бунту, были позорным и постыдным нарушением служебных обязанностей. Трамп несет практическую и моральную ответственность за провоцирование событий того дня", – заявил он.

Макконнелл выступал против процедуры импичмента Трампа в Сенате, поскольку на момент рассмотрения каденция 45-го президента уже завершилась. Он отметил, что Трамп может быть подвергнут уголовному преследованию в будущем.

Он отметил, что решение Сената, который не поддержал импичмент Трампа, "не оправдывает ничего, что произошло в тот ужасный день или до него".

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, тогдашний президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов президента США Джо Байдена. Протестующие отправились к Капитолию. Трамп обещал пойти за ними, но уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полициибыли задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение. ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".

13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.

Трамп назвал попытку объявить ему импичмент одним из этапов "охоты на ведьм". Он поблагодарил своих юристов и сенаторов, а также раскритиковал демократов, которые, по его мнению, "очерняют" верховенство закона и порочат правоохранительные органы, используя правосудие как "инструмент политической мести".

С 20 января Трамп уже не является президентом США. Если бы его признали виновным, Сенат смог бы провести еще одно голосование и забрать у него право занимать любую федеральную должность, то есть запретить снова баллотироваться в президенты. В случае признания виновным у Трампа отобрали бы президентские льготы.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Конгресс США, импичмент, Сенат США, Дональд Трамп, Республиканская партия, Митч Макконнелл, импичмент Трампа
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