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Промышленное производство в Китае упало до 30-летнего минимума

За первые два месяца 2020 года промпроизводство в Китае сократилось на 13,5%.

На Китай приходится около половины всех мировых случаев инфицирования коронавирусом и смертей от COVID-19
На Китай приходится около половины всех мировых случаев инфицирования коронавирусом и смертей от COVID-19
Фото: EPA

Промышленное производство в Китае в январе-феврале 2020 года показало максимальное падение за 30 лет, пишет агентство Reuters.

В отчете Национального бюро статистики Китая, опубликованном 16 марта, сказано, что объем промпроизводства сократился на 13,5% за первые два месяца текущего года. По данным Reuters, это максимальное падение с 1990 года.

При этом аналитики, опрошенные агентством, ожидали, что этот показатель вырастет на 1,5%.

В отчете бюро статистики также говорится, что объем розничных продаж упал на 20,5%. Уровень безработицы в Китае вырос до 6,2% (5,2% – в декабре).

Основная причина снижения экономической активности и спада промышленности в Китае – вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, начавшаяся в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По данным Института Джона Хопкинса, к 16 марта общее число зараженных в мире превысило 175 тыс., более 6,7 тыс. человек скончались. На Китай приходится почти половина всех случаев заражения и смертей: 81 032 и 3217 соответственно. Однако количество случаев заражения в Китае в последние недели существенно сократилось: ежедневно в стране фиксируется около 30 новых случаев инфекции.

Теги: Китай, безработица, экономика, промышленность, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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