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Пугачев: Набиуллина мне ответила: "Я что, буду за Путина в тюрьме сидеть?"

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Пугачев рассказал, что Набиуллина отказывалась подписывать постановление о возмещении за национализацию его собственности
Пугачев рассказал, что Набиуллина отказывалась подписывать постановление о возмещении за национализацию его собственности
Фото: ЕРА

Живущий во Франции российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман назвал главу Центрального банка России Эльвиру Набиуллину серой мышкой.

"Она особо... типа отличница. Ну что бы я про Набиуллину сказал? В свое время Центральный банк расхищал мои активы. Тогда его возглавлял Сергей Игнатьев. Я помню, что Путин дал поручение Набиуллиной. Вам этого никто не расскажет. Было совещание, Путин проводил совещание, он был премьер-министром... Речь шла о том, что Россия изымает, "национализирует" мою собственность, а минфин и минэкономики обязаны заместить средства. Это нормально, есть закон о национализации. Это еще не экспроприация. Когда деньги не вернули, это уже экспроприация", – отметил бизнесмен.

По его словам, Путин сказал, что правительство должно подготовить документ о национализации и найти средства для возмещения Пугачеву. Сделать это должен был кто-то из министров, Набиуллина, которая тогда была министром экономического развития РФ, согласилась это сделать.

"Путин говорит: "И не тяните, чтобы у меня на столе завтра было постановление правительства, а указ мы бросим в Кремль и там [тогдашний президент РФ Дмитрий] Медведев все подпишет". Он мне говорит: "Вот, видишь, я тебе обещал, все здорово". Выхожу в коридор, Набиуллина с [министром финансов РФ Алексеем] Кудриным беседует. Я подхожу, говорю: "Ну что, ребята, давайте быстрее, завтра чтоб там это". Набиуллина говорит: "Почему я это должна делать?" Я говорю: "Тебе же премьер-министр сказал, ты говоришь: "Мы все сделаем, сделаем". Надо было сказать нет. А в чем проблема?" Она говорит: "Сегодня он премьер-министр, а завтра я не знаю, кем он будет. А я что, за него в тюрьме буду сидеть?" – рассказал Пугачев.

Он добавил, что Набиуллина отказалась подписывать постановление. После этого Пугачев вернулся к Путину и сообщил об отказе министра. Когда премьер-министр вызвал ее в кабинет, она сказала, что у нее нет вопросов и она все подпишет. После второго выхода из кабинета Путина она сказала Пугачеву: "Я ничего подписывать не буду". Потом он ее назначил на Центральный банк".

Пугачев сообщил, что после этого разговора на его топ-менеджера вышел муж Набиуллиной и предложил переговоры о подписании ею постановления, намекая на вознаграждение. Происходило это в 2009 году.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Пугачев родился в 1963 году в Костроме в семье военнослужащего. С 1980-х занимался предпринимательской деятельностью. В 1992 году основал "Межпромбанк", который позже стал одним из крупнейших банков России (в 2010 году у учреждения отозвали лицензию в связи с нарушениями законодательства и неспособностью удовлетворить требования кредиторов).

В 1990-е Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году.

В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным, но, по словам Пугачева, сдружились они уже в Москве в 1996 году. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

В 2001–2011 годах Пугачев был сенатором Российской Федерации от Тувы.

По данным "Коммерсанта", Пугачеву принадлежали судостроительные предприятия, элитная недвижимость в России и Европе, в том числе замок Шато-де-Гаро в Ницце, СМИ во Франции. В 2008 году Forbes оценил состояние Пугачева в $2 млрд. После того как "Межпромбанк" был признан банкротом, бизнесмен начал терять свои активы.

В начале 1990-х Пугачев жил в США, затем перебрался во Францию, позже вернулся в Россию. В 2011 году он уехал из РФ, сейчас живет во Франции, где получил гражданство.

В России против Пугачева возбуждено уголовное дело о хищении средств "Межпромбанка". На родине он заочно арестован.

В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет власти РФ в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Алеся Бацман, деньги, Сергей Пугачев, активы, национализация, Эльвира Набиуллина
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