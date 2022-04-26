Пугачев: Набиуллина мне ответила: "Я что, буду за Путина в тюрьме сидеть?"

"Она особо... типа отличница. Ну что бы я про Набиуллину сказал? В свое время Центральный банк расхищал мои активы. Тогда его возглавлял Сергей Игнатьев. Я помню, что Путин дал поручение Набиуллиной. Вам этого никто не расскажет. Было совещание, Путин проводил совещание, он был премьер-министром... Речь шла о том, что Россия изымает, "национализирует" мою собственность, а минфин и минэкономики обязаны заместить средства. Это нормально, есть закон о национализации. Это еще не экспроприация. Когда деньги не вернули, это уже экспроприация", – отметил бизнесмен.
По его словам, Путин сказал, что правительство должно подготовить документ о национализации и найти средства для возмещения Пугачеву. Сделать это должен был кто-то из министров, Набиуллина, которая тогда была министром экономического развития РФ, согласилась это сделать.
"Путин говорит: "И не тяните, чтобы у меня на столе завтра было постановление правительства, а указ мы бросим в Кремль и там [тогдашний президент РФ Дмитрий] Медведев все подпишет". Он мне говорит: "Вот, видишь, я тебе обещал, все здорово". Выхожу в коридор, Набиуллина с [министром финансов РФ Алексеем] Кудриным беседует. Я подхожу, говорю: "Ну что, ребята, давайте быстрее, завтра чтоб там это". Набиуллина говорит: "Почему я это должна делать?" Я говорю: "Тебе же премьер-министр сказал, ты говоришь: "Мы все сделаем, сделаем". Надо было сказать нет. А в чем проблема?" Она говорит: "Сегодня он премьер-министр, а завтра я не знаю, кем он будет. А я что, за него в тюрьме буду сидеть?" – рассказал Пугачев.
Он добавил, что Набиуллина отказалась подписывать постановление. После этого Пугачев вернулся к Путину и сообщил об отказе министра. Когда премьер-министр вызвал ее в кабинет, она сказала, что у нее нет вопросов и она все подпишет. После второго выхода из кабинета Путина она сказала Пугачеву: "Я ничего подписывать не буду". Потом он ее назначил на Центральный банк".
Пугачев сообщил, что после этого разговора на его топ-менеджера вышел муж Набиуллиной и предложил переговоры о подписании ею постановления, намекая на вознаграждение. Происходило это в 2009 году.
Пугачев родился в 1963 году в Костроме в семье военнослужащего. С 1980-х занимался предпринимательской деятельностью. В 1992 году основал "Межпромбанк", который позже стал одним из крупнейших банков России (в 2010 году у учреждения отозвали лицензию в связи с нарушениями законодательства и неспособностью удовлетворить требования кредиторов).
В 1990-е Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году.
В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным, но, по словам Пугачева, сдружились они уже в Москве в 1996 году. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".
В 2001–2011 годах Пугачев был сенатором Российской Федерации от Тувы.
По данным "Коммерсанта", Пугачеву принадлежали судостроительные предприятия, элитная недвижимость в России и Европе, в том числе замок Шато-де-Гаро в Ницце, СМИ во Франции. В 2008 году Forbes оценил состояние Пугачева в $2 млрд. После того как "Межпромбанк" был признан банкротом, бизнесмен начал терять свои активы.
В начале 1990-х Пугачев жил в США, затем перебрался во Францию, позже вернулся в Россию. В 2011 году он уехал из РФ, сейчас живет во Франции, где получил гражданство.
В России против Пугачева возбуждено уголовное дело о хищении средств "Межпромбанка". На родине он заочно арестован.
В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет власти РФ в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд.