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Путин о лидерах G7, которые высмеяли его фото с голым торсом: Если бы они разделись, это было бы отвратительное зрелище

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Путин заявил, что "в человеке должна быть гармония души и тела"
Путин заявил, что "в человеке должна быть гармония души и тела"
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал диалог лидеров стран – членов G7 на саммите в Германии, во время которого они высмеяли его фото с голым торсом. Фрагмент общения Путина с журналистами 29 июня после Каспийского саммита опубликовал УНИАН.

"Я не знаю, как они хотели раздеться – до пояса либо ниже пояса. Но думаю, что это было бы отвратительное зрелище", – сказал Путин.

Он также заявил, что "в человеке должна быть гармония души и тела".

Контекст:

В августе 2009 года Кремль обнародовал фотосессию Путина из отпуска в Республике Тыва в южной Сибири. На снимках он катается верхом без рубашки, плавает по горной реке и ловит рыбу. До и после этого пропагандисты не раз показывали его на фоне суровой природы, он якобы доставал со дня Черного моря старинные амфоры, летал на дельтаплане со стерхами. При этом съемки всегда проходят в условиях строгой секретности и вызывают у СМИ сомнения в их подлинности.

26 июня 2022 года в начале общей встречи саммита G7 в Германии премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в шутку поинтересовался, нужно ли им всем раздеться, чтоб продемонстрировать мужественность, как Путин на известном полуголом фото. Журналисты зафиксировали, как британский премьер вместе с лидерами Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и ЕС рассаживаются за круглым столом. При этом слышно, как Джонсон спрашивает: "В пиджаках? Без? Раздеваемся?"

По данным "Русской службы ВВC", премьер-министр Канады Джастин Трюдо ответил, что лучше дождаться официальной совместной фотографии, а потом уже снимать верхнюю одежду.

"Но ведь мы должны показать, что мы жестче, чем Путин", – сказал Джонсон. В ответ Трюдо предложил устроить "демонстрацию голых торсов во время верховой езды", имея в виду официальную фотосессию Путина на природе в Тыве.

Теги: Владимир Путин, саммит G7, Борис Джонсон, Джастин Трюдо, фотосессия, фото
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