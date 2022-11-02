Путин пока не решил, будет ли пятый раз выдвигаться в президенты России – Кремль

Об этом 2 ноября сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет российский "Интерфакс".

Спикера президента РФ спросили, принял ли Путин решение вновь выдвигаться на пост главы государства.

"Нет", – ответил Песков.

Выборы президента в РФ должны пройти 17 марта 2024 года. Главу Кремля выбирают сроком на шесть лет.

Для Путина следующие президентские выборы могут стать пятыми. Он занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.

Контекст:

При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

Ряд экспертов, например, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.