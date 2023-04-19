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Путин предложил вернуть в использование в РФ слово "пионеры"

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Путин предложил назвать участников молодежного движения "пионерами"
Путин предложил назвать участников молодежного движения "пионерами"
Фото: kremlin.ru

Президент страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что стоило бы вернуть слово "пионер" применительно к участникам российского молодежного движения. Об этом он сказал на совещании правительства 19 апреля, стенограмму опубликовала пресс-служба Кремля.

Вице-премьер-министр Татьяна Голикова в своем докладе о подготовке к детскому летнему отдыху упомянула о движении "Время первых".

Путин переспросил, что это, а затем заметил, что это то же самое, что пионеры. Голикова согласилась, что "по-старому можно сказать так".

"По-старому – по-новому, как было, так и есть. От этого никуда не деться. Этот термин, это название, в отличие от комсомола – коммунистический союз молодежи, – лишены какой-то идеологической окраски. Подумайте над этим, пожалуйста", – сказал Путин.

Голикова отметила, что название "Время первых" дети выбрали сами, но Путин настоял, чтобы они еще раз "подумали" о слове "пионер".

Контекст:

Во времена СССР существовала пионерская организация, куда принимались дети, начиная с третьего – пятого классов. Она прививала детям советскую идеологию. Пионерия в СССР была создана в 1922 году.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, пионеры, дети, Татьяна Голикова
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