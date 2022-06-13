Путин уволил Поклонскую из Россотрудничества

Указ вступил в силу с 13 июня. Увольнение сама Поклонская прокомментировала в Telegram.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о моем освобождении с должности заместителя руководителя Россотрудничества в связи с моим переходом на другую работу", – написала она.
О какой новой работе идет речь, Поклонская не уточнила.
Как пишет "Радио Свобода", Поклонская была в числе тех, кто не поддержал войну в Украине, а вторжение она назвала "катастрофой". Также она критиковала использование буквы Z как символ военных действий в Украине.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков, не называя Поклонскую по имени, обещал "сделать выводы" после ее заявления о букве Z.
В мае 2014 года, вскоре после оккупации Крыма Россией, Поклонскую назначили "прокурором" полуострова. На выборах, состоявшихся осенью 2016 года, она была избрана в нижнюю палату российского парламента по списку "Единой России". В выборах в Госдуму в 2021 году Поклонская не участвовала.
Генпрокуратура Украины (сейчас это Офис генерального прокурора) в 2014 году открыла против Поклонской уголовное производство по подозрению в государственной измене, в апреле 2016-го – по подозрению в причастности к запрету в России деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.
13 октября 2021 Путин назначил Поклонскую послом России в Кабо-Верде. Но уже 19 декабря Поклонская завила, что не будет вступать в должность, так как у нее "изменились личные обстоятельства".
Путин 2 февраля подписал указ об освобождении Поклонской от должности посла в Кабо-Верде и в тот же день назначил ее на пост заместителя руководителя Россотрудничества.