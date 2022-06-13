Путин уволил Поклонскую из Россотрудничества

Поклонская заявила, что ее увольнение связано с переходом на другую работу Фото: EPA

Указ вступил в силу с 13 июня. Увольнение сама Поклонская прокомментировала в Telegram.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о моем освобождении с должности заместителя руководителя Россотрудничества в связи с моим переходом на другую работу", – написала она.

О какой новой работе идет речь, Поклонская не уточнила.

Как пишет "Радио Свобода", Поклонская была в числе тех, кто не поддержал войну в Украине, а вторжение она назвала "катастрофой". Также она критиковала использование буквы Z как символ военных действий в Украине.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков, не называя Поклонскую по имени, обещал "сделать выводы" после ее заявления о букве Z.