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Путин уволил Поклонскую из Россотрудничества

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Поклонская заявила, что ее увольнение связано с переходом на другую работу
Поклонская заявила, что ее увольнение связано с переходом на другую работу
Фото: EPA

В России бывшего "прокурора" Крыма Наталью Поклонскую уволили с должности заместителя главы Россотрудничества. Соответсвующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на российском портале правовой информации.

Указ вступил в силу с 13 июня. Увольнение сама Поклонская прокомментировала в Telegram.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о моем освобождении с должности заместителя руководителя Россотрудничества в связи с моим переходом на другую работу", – написала она.

О какой новой работе идет речь, Поклонская не уточнила.

Как пишет "Радио Свобода", Поклонская была в числе тех, кто не поддержал войну в Украине, а вторжение она назвала "катастрофой". Также она критиковала использование буквы Z как символ военных действий в Украине.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков, не называя Поклонскую по имени, обещал "сделать выводы" после ее заявления о букве Z. 

Контекст:

В мае 2014 года, вскоре после оккупации Крыма Россией, Поклонскую назначили "прокурором" полуострова. На выборах, состоявшихся осенью 2016 года, она была избрана в нижнюю палату российского парламента по списку "Единой России". В выборах в Госдуму в 2021 году Поклонская не участвовала.

Генпрокуратура Украины (сейчас это Офис генерального прокурора) в 2014 году открыла против Поклонской уголовное производство по подозрению в государственной измене, в апреле 2016-го – по подозрению в причастности к запрету в России деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

13 октября 2021 Путин назначил Поклонскую послом России в Кабо-Верде. Но уже 19 декабря Поклонская завила, что не будет вступать в должность, так как у нее "изменились личные обстоятельства".

Путин 2 февраля подписал указ об освобождении Поклонской от должности посла в Кабо-Верде и в тот же день назначил ее на пост заместителя руководителя Россотрудничества.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Наталья Поклонская, Россотрудничество, увольнение
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