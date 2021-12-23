Поклонская заявила, что в ее дом в Крыму проник "незваный гость из Украины", а полиция отпустила его

Она опубликовала видео, на нем видно, что мужчина перепрыгнул через ворота, поднялся по ступенькам к дому и некоторое время стоял перед ним, размахивая каким-то предметом.

"Вы думаете, это сдача ГТО? На самом деле это незваный гость из Украины пробирается ко мне домой в Крыму. Причем в это время я с дочерью находилась в доме и успела закрыться внутри. Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребенком в доме", – написала Поклонская.

Когда произошел инцидент, она не сообщила.

"Предварительно крымские правоохранители сообщили мне через помощников, что не видят состава преступления по факту проникновения на территорию моего домовладения. Моего "гостя" отправили обратно в Украину. Наверное, за медалью, чтобы в следующий раз задержать уже награжденного", – заявила экс-депутат Госдумы.