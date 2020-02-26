Путин заявил, что демонстранты провоцируют "ранимых и трепетных" росгвардейцев применять дубинки

Президент России Владимир Путин оправдал избиение участников несогласованных протестных акций.

Несогласованные акции протеста в российских городах могут расбалансировать ситуацию, применение силы к их участникам, бросающим предметы в полицейских и сотрудников Росгвардии, оправдано. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент РФ Владимир Путин.

"Они [силовики. – "ГОРДОН"] и ранимые, и трепетные, они выполняют свой долг. И должны это делать. И больше того, они здесь вот с демонстрантами занимаются, а завтра под пули пойдут, они принимают участие в боевых операциях. А кто-то там в интернете распространяет информацию о том, что нужно убивать их детей," – заявил президент.

Журналист Андрей Ванденко предложил Путину посмотреть видео, где полицейские избивают женщину. Вероятно, речь шла о Дарье Сосновской, которую в августе 2019 года росгвардеец ударил в живот при задержании. Президент в ответ заявил, что нужно сначала получить разрешение на проведение митингов.

"Если люди действуют в рамках процедур и законов, то кто же будет махать дубинкой? Наоборот, защищать должны. Речь идет о так называемых несанкционированных акциях. Получайте санкцию, идите и высказывайте свою точку зрения, – сказал Путин. – Зачем же перекрывать уличное движение? Чтобы спровоцировать действия силовых структур, чтобы они помахали дубинками. И потом чтобы вы меня об этом спросили. В этом смысл? Показать, что они такие герои и с таким же рвением будут защищать интересы граждан, если пройдут в органы власти?"

Перед выборами в Мосгордуму летом 2019 года проходили демонстрации в поддержку оппозиционных кандидатов, которые жестко разгоняли силовики. В частности, 27 июля задержали больше 1000 протестующих, 3 августа был задержан 1001 и пострадали 13 человек.