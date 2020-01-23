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Путин заявил, что не будет "наставником" нового президента России из-за риска двоевластия в стране

Введение должности министра-наставника главы государства по примеру Сингапура для России неприемлемо, заявил президент РФ Владимир Путин.

15 января Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию РФ
15 января Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию РФ
Фото: ЕРА

Появление института власти, стоящего над главой российского государства, будет "абсолютно губительно" для России, заявил на встрече со студентами и школьниками в Сочи президент РФ Владимир Путин, сообщает РБК.

Студентка спросила, можно ли в РФ, по примеру Сингапура, ввести должность министра-наставника. Путин ответил, что это "будет подрывать институт президента" и "неприменимо" для такой страны как Россия.

Президент России уточнил у студентки: "Вы хотите, чтобы я был наставником, да?" Она ответила: "Как вариант". Путин добавил, что сингапурский опыт России не подходит, и если в РФ "появится какой-то институт над президентом, это будет означать ни что другое, как двоевластие".

При этом президент России заявил, что первый премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю был "выдающимся человеком". Свою последнюю должность Ли Куан Ю занимал в правительстве, которым руководил его сын, нынешний премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

"Он был отец, папаша. Так что там преемственность была прямая", – сказал Путин.

15 января Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию РФ. По его словам, изменения позволят гарантировать "безусловный суверенитет" российского народа.

20 января президент РФ внес проект закона о поправке к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать должность главы государства более двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда.

Комитет Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству на заседании 21 января поддержал проект закона №885214-7 о поправке к конституции России "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти".

Теги: Россия, Владимир Путин, Сингапур, Ли Куан Ю
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