Работников ВОЗ обвинили в причастности к сексуальным преступлениям в ДР Конго во время вспышки Эболы

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус извинился перед жертвами домогательств. Он заявил, что личности виновных в домогательствах установили, им навсегда запретили работать в ВОЗ.
Более 50 женщин в ДР Конго заявили о сексуальных домогательствах со стороны представителей международных организаций и работников ВОЗ, которые помогали стране справляться со вспышкой вируса Эбола, пишет Reuters.
Расследование выявило 83 человек, причастных к домогательствам. Из них 21 сотрудничал с ВОЗ. Установлено, что среди них были иностранцы и граждане Конго.
Член комиссии Малик Кулибали сказал, что жертвам обещали работу или продвижение по службе в обмен на сексуальные отношения. В итоге 29 женщин забеременели, некоторые из них были вынуждены сделать аборт.
В прошлом году генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в условиях карантина и режима самоизоляции в мире в разы увеличилось количество случаев домашнего насилия.
В результате вспышки лихорадки Эбола в ДР Конго погибло более 2000 человек, сообщила BBC.