Работников ВОЗ обвинили в причастности к сексуальным преступлениям в ДР Конго во время вспышки Эболы

Расследование выявило 83 причастных к сексуальным домогательствам, из них 21 сотрудничал с ВОЗ Фото: ЕРА

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус извинился перед жертвами домогательств. Он заявил, что личности виновных в домогательствах установили, им навсегда запретили работать в ВОЗ.

Более 50 женщин в ДР Конго заявили о сексуальных домогательствах со стороны представителей международных организаций и работников ВОЗ, которые помогали стране справляться со вспышкой вируса Эбола, пишет Reuters.

Расследование выявило 83 человек, причастных к домогательствам. Из них 21 сотрудничал с ВОЗ. Установлено, что среди них были иностранцы и граждане Конго.

Член комиссии Малик Кулибали сказал, что жертвам обещали работу или продвижение по службе в обмен на сексуальные отношения. В итоге 29 женщин забеременели, некоторые из них были вынуждены сделать аборт.