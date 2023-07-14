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Рада утвердила создание парка-памятника в "Межигорье", где была резиденция Януковича

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"Межигорье" бывшая резиденция Виктора Януковича в селе Новые Петровцы
"Межигорье" – бывшая резиденция Виктора Януковича в селе Новые Петровцы
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада 14 июля приняла во втором чтении и в целом законопроект №9354 о создании парка-памятника общегосударственного значения "Межигорье", где когда-то была частная резиденция беглого президента Виктора Януковича. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроектом предусмотрено создать на территории Вышгородского района Киевской области парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" общей площадью 138,6 га.

Парк создается за счет земель государственной собственности, распорядителем которых является государство в лице Кабмина. Все земельные участки предоставляются парку в постоянное пользование.

Предусмотрено образование специальной администрации парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье".

"Парк является природоохранным рекреационным учреждением. Обеспечение соблюдения природоохранного законодательства службой охраны парка будет способствовать восстановлению видов животных и растений, сохранению биоразнообразия на территории, включаемой в состав парка, в частности, видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины и международных красных списков, редких растений группировок, занесенных в Зеленую книгу Украины", – отметил Мельничук.

Контекст:

"Межигорье" – бывшая резиденция Виктора Януковича в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области, которую он занимал с 2002-го по 2014 год. 

После бегства Януковича в Россию в июне 2014-го суд вернул земельный участок, на котором расположено "Межигорье", в госсобственность. В 2017 году после ряда судебных процессов в собственность государства перешла сама резиденция.

24 июня Министерство по защите окружающей среды Украины сообщило, что на территории "Межигорья" создадут парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, Украина, Межигорье, Новые Петровцы, земельный участок, законодательство, законопроект, резиденции, Тарас Мельничук
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