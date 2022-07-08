Разлом России неизбежен – Невзоров

"Убедительная победа [Украины] над российской армией, к сожалению, не избавит планету, не избавит наше время, наш XXI век, от грандиозных проблем, которые будут вечными спутниками теперь, наверное, навсегда, потому что – да – неизбежен разлом России, неизбежны изменения глобальные по всему миру, связанные с этим, и они никому не будут приятны, они никого (совсем некоторых) не сделают богаче, они никого не сделают счастливее", – сказал Невзоров.

Он выразил опасение, что "обнищание, беда, кровь, смерть, невежество, тупость, торжество жлобов – это все будет реалиями того будущего, которое построил Путин".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube