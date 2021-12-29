"Реванш потомков сталинской вохры". Российский журналист прокомментировал запрет правозащитной организации "Мемориал"

Лошак: У меня уже нет новых слов для описания этого мрака Фото: Андрей Лошак / Facebook

"У меня уже нет новых слов для описания этого мрака. Реванш потомков сталинской вохры необратимо ведет к новой катастрофе. И мы уже ее наблюдаем в режиме реального времени – как зрители разбившегося когда-то при посадке шаттла, с той только разницей, что мы – внутри корабля, а не снаружи", – заявил Лошак.

Он считает, что россияне решили наступить на те же грабли, потому что иначе не могут изжить травму ХХ века.

"Копирую завление "ОВД-инфо", также на днях заблокированного: "Ликвидация "Международного мемориала" – это приговор всему российскому гражданскому обществу. Верховный суд сегодня транслировал политическое решение. И это – не решение о ликвидации организации. "Мемориал" – это институт национальной памяти о временах большого террора и советских репрессиях. Закрытие такого института – это публичное оправдание сталинских репрессий", – отметил журналист.

По его словам, решение Верховного суда РФ – приговор для общества, элит и политического режима.

"Последствия для настоящего и будущего нашей страны будут катастрофические", – подчеркнул Лошак.

28 декабря Верховный суд РФ принял решение о ликвидации правозащитной организации "Международный мемориал".

США и Евросоюз осудили решение о запрете. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что "критический взгляд на прошлое имеет важное значение для здорового развития и прогресса общества".