"Реванш потомков сталинской вохры". Российский журналист прокомментировал запрет правозащитной организации "Мемориал"

"У меня уже нет новых слов для описания этого мрака. Реванш потомков сталинской вохры необратимо ведет к новой катастрофе. И мы уже ее наблюдаем в режиме реального времени – как зрители разбившегося когда-то при посадке шаттла, с той только разницей, что мы – внутри корабля, а не снаружи", – заявил Лошак.
Он считает, что россияне решили наступить на те же грабли, потому что иначе не могут изжить травму ХХ века.
"Копирую завление "ОВД-инфо", также на днях заблокированного: "Ликвидация "Международного мемориала" – это приговор всему российскому гражданскому обществу. Верховный суд сегодня транслировал политическое решение. И это – не решение о ликвидации организации. "Мемориал" – это институт национальной памяти о временах большого террора и советских репрессиях. Закрытие такого института – это публичное оправдание сталинских репрессий", – отметил журналист.
По его словам, решение Верховного суда РФ – приговор для общества, элит и политического режима.
"Последствия для настоящего и будущего нашей страны будут катастрофические", – подчеркнул Лошак.
28 декабря Верховный суд РФ принял решение о ликвидации правозащитной организации "Международный мемориал".
США и Евросоюз осудили решение о запрете. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что "критический взгляд на прошлое имеет важное значение для здорового развития и прогресса общества".
Международное историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал" занимается сохранением памяти о политических репрессиях в СССР в XX веке. Одним из его основателей был советский диссидент, лауреат Нобелевской премии Андрей Сахаров.
В 2016-м "Мемориал" был внесен в реестр "иноагентов". В российском министерстве юстиции заявляли, что организация соответствует критериям "иностранного агента", так как получает иностранное финансирование и участвует в политической деятельности в России. После этого "Мемориал" неоднократно штрафовали, обвиняя в неуказании в материалах статуса "иноагента".
11 ноября 2021 года стало известно о требовании Генпрокуратуры ликвидировать "Мемориал" и его структурные подразделения, в том числе правозащитный центр. Ведомство обвинило организацию в систематическом нарушении законодательства об "иностранных агентах" и подало соответствующий иск.
Одним из оснований для ликвидации правозащитного центра прокуратура назвала "оправдание экстремизма и терроризма", сообщили в "Мемориале" 12 ноября. Правозащитники отмечают, что речь идет о списке политзаключенных, который ведет "Мемориал", – среди них есть участники организаций "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", "Таблиги Джамаат", "Ат-Такфир Валь Хиджра", а также "Артподготовка" и "Свидетели Иеговы", которые в РФ признаны террористическими и/или экстремистскими.