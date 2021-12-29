В США и Евросоюзе осудили запрет российскими властями правозащитной организации "Мемориал"

"ЕС решительно сожалеет о решении Верховного суда России о ликвидации "Международного мемориала", который играет важную роль в защите памяти о политических репрессиях и нарушениях прав человека", – написал он.
Боррель также подчеркнул, что "критический взгляд на прошлое имеет важное значение для здорового развития и прогресса общества".
"Подавление свобод в конечном итоге ослабит тех, кто занимается такой деятельностью", – заявил представитель Евросоюза.
Critical looks on their past are essential for the healthy development and progress of societies. Stifling freedoms is will ultimately weaken those who engage in such activities.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 28, 2021
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Осудил запрет "Мемориала" и государственный секретарь США Энтони Блинкен, заявление которого опубликовал 28 декабря Государственный департамент.
"Соединенные Штаты осуждают сегодняшнее решение Верховного суда России о принудительном закрытии "Международного мемориала", одной из старейших и наиболее уважаемых научных и правозащитных организаций в России. В течение трех десятилетий исследователи международного "Мемориала" неустанно работали над восстановлением имен и историй миллионов жертв советских репрессий, продвигая историческую справедливость", – говорится в документе.
Госсекретарь США отметил, что "Мемориал" запретили на фоне "стремительного сокращения пространства для независимого гражданского общества, СМИ и демократических активистов в России".
"Мы солидарны с теми, кто подвергся репрессиям за осуществление своих прав на свободу выражения мнений. [...] Народ России и память миллионов людей, пострадавших от репрессий советской эпохи, заслуживают лучшего", – подчеркнул Блинкен.
28 декабря Верховный суд РФ принял решение о ликвидации правозащитной организации "Международный мемориал".
Международное историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал" занимается сохранением памяти о политических репрессиях в СССР в XX веке. Одним из его основателей был советский диссидент, лауреат Нобелевской премии Андрей Сахаров.
В 2016-м "Мемориал" был внесен в реестр "иноагентов". В российском министерстве юстиции заявляли, что организация соответствует критериям "иностранного агента", так как получает иностранное финансирование и участвует в политической деятельности в России. После этого "Мемориал" неоднократно штрафовали, обвиняя в неуказании в материалах статуса "иноагента".
11 ноября 2021 года стало известно о требовании Генпрокуратуры ликвидировать "Мемориал" и его структурные подразделения, в том числе правозащитный центр. Ведомство обвинило организацию в систематическом нарушении законодательства об "иностранных агентах" и подало соответствующий иск.
Одним из оснований для ликвидации правозащитного центра прокуратура назвала "оправдание экстремизма и терроризма", сообщили в "Мемориале" 12 ноября. Правозащитники отмечают, что речь идет о списке политзаключенных, который ведет "Мемориал", – среди них есть участники организаций "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", "Таблиги Джамаат", "Ат-Такфир Валь Хиджра", а также "Артподготовка" и "Свидетели Иеговы", которые в РФ признаны террористическими и/или экстремистскими.