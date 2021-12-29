В США и Евросоюзе осудили запрет российскими властями правозащитной организации "Мемориал"

"ЕС решительно сожалеет о решении Верховного суда России о ликвидации "Международного мемориала", который играет важную роль в защите памяти о политических репрессиях и нарушениях прав человека", – написал он.

Боррель также подчеркнул, что "критический взгляд на прошлое имеет важное значение для здорового развития и прогресса общества".

"Подавление свобод в конечном итоге ослабит тех, кто занимается такой деятельностью", – заявил представитель Евросоюза.

Critical looks on their past are essential for the healthy development and progress of societies. Stifling freedoms is will ultimately weaken those who engage in such activities.



2/2 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 28, 2021

Осудил запрет "Мемориала" и государственный секретарь США Энтони Блинкен, заявление которого опубликовал 28 декабря Государственный департамент.

"Соединенные Штаты осуждают сегодняшнее решение Верховного суда России о принудительном закрытии "Международного мемориала", одной из старейших и наиболее уважаемых научных и правозащитных организаций в России. В течение трех десятилетий исследователи международного "Мемориала" неустанно работали над восстановлением имен и историй миллионов жертв советских репрессий, продвигая историческую справедливость", – говорится в документе.

Госсекретарь США отметил, что "Мемориал" запретили на фоне "стремительного сокращения пространства для независимого гражданского общества, СМИ и демократических активистов в России".

"Мы солидарны с теми, кто подвергся репрессиям за осуществление своих прав на свободу выражения мнений. [...] Народ России и память миллионов людей, пострадавших от репрессий советской эпохи, заслуживают лучшего", – подчеркнул Блинкен.

28 декабря Верховный суд РФ принял решение о ликвидации правозащитной организации "Международный мемориал".