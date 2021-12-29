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В США и Евросоюзе осудили запрет российскими властями правозащитной организации "Мемориал"

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Решение о запрете принял Верховный суд РФ
Решение о запрете принял Верховный суд РФ
Фото: ЕРА

Европейский союз выражает сожаление по поводу запрета в России правозащитной организации "Международный мемориал". Об этом в Twitter заявил 29 декабря верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"ЕС решительно сожалеет о решении Верховного суда России о ликвидации "Международного мемориала", который играет важную роль в защите памяти о политических репрессиях и нарушениях прав человека", – написал он.

Боррель также подчеркнул, что "критический взгляд на прошлое имеет важное значение для здорового развития и прогресса общества".

"Подавление свобод в конечном итоге ослабит тех, кто занимается такой деятельностью", – заявил представитель Евросоюза.

Осудил запрет "Мемориала" и государственный секретарь США Энтони Блинкен, заявление которого опубликовал 28 декабря Государственный департамент.

"Соединенные Штаты осуждают сегодняшнее решение Верховного суда России о принудительном закрытии "Международного мемориала", одной из старейших и наиболее уважаемых научных и правозащитных организаций в России. В течение трех десятилетий исследователи международного "Мемориала" неустанно работали над восстановлением имен и историй миллионов жертв советских репрессий, продвигая историческую справедливость", – говорится в документе.

Госсекретарь США отметил, что "Мемориал" запретили на фоне "стремительного сокращения пространства для независимого гражданского общества, СМИ и демократических активистов в России".

"Мы солидарны с теми, кто подвергся репрессиям за осуществление своих прав на свободу выражения мнений. [...] Народ России и память миллионов людей, пострадавших от репрессий советской эпохи, заслуживают лучшего", – подчеркнул Блинкен.

28 декабря Верховный суд РФ принял решение о ликвидации правозащитной организации "Международный мемориал". 

Контекст:

Международное историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал" занимается сохранением памяти о политических репрессиях в СССР в XX веке. Одним из его основателей был советский диссидент, лауреат Нобелевской премии Андрей Сахаров.

В 2016-м "Мемориал" был внесен в реестр "иноагентов". В российском министерстве юстиции заявляли, что организация соответствует критериям "иностранного агента", так как получает иностранное финансирование и участвует в политической деятельности в России. После этого "Мемориал" неоднократно штрафовали, обвиняя в неуказании в материалах статуса "иноагента".

11 ноября 2021 года стало известно о требовании Генпрокуратуры ликвидировать "Мемориал" и его структурные подразделения, в том числе правозащитный центр. Ведомство обвинило организацию в систематическом нарушении законодательства об "иностранных агентах" и подало соответствующий иск.

Одним из оснований для ликвидации правозащитного центра прокуратура назвала "оправдание экстремизма и терроризма", сообщили в "Мемориале" 12 ноября. Правозащитники отмечают, что речь идет о списке политзаключенных, который ведет "Мемориал", – среди них есть участники организаций "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", "Таблиги Джамаат", "Ат-Такфир Валь Хиджра", а также "Артподготовка" и "Свидетели Иеговы", которые в РФ признаны террористическими и/или экстремистскими.

Теги: Россия, США, правозащитники, политзаключенные, Европейский союз, Энтони Блинкен, Верховный суд РФ, общество Мемориал, Евросоюз, государственный секретарь, Жозеп Боррель
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