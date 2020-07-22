ГОРДОН
 
 
МИР

Родственники чеченского блогера Умарова, убитого в Австрии, взяли преступление на себя

В соцсетях распространили видео, на котором мужчины, которые называют себя родственником убитого в пригороде Вены Мамихана Умарова, говорят, что остановили его.

Умарова похоронили 21 июля в Вене на мусульманском кладбище
Умарова похоронили 21 июля в Вене на мусульманском кладбище
Фото: kavkazr.com

Родственники блогера Мамихана Умарова из села Мескер-Юрт в Чечне взяли на себя вину за его убийство. Информация об этом и видео с признанием опубликовано в Facebook на странице Тумсой Обарг 22 июля.

"Из нашего рода собака, которая жила в Европе, Мамихан Умаров. Пока с ним не разобрались, у нас не было возможности показать себя. Мы пытались установить с ним связь и остановить его. Мы сказали ему прекратить, перестать, не делать этого. Он нам ответил, что спецслужбы Европы не оставляют его в покое и он должен по их поручению это говорить", – сказано в посте.

https://www.facebook.com/100036269079380/videos/293926278493006/

По информации "Кавказ.Реалии" Умарова похоронили 21 июля в Вене на мусульманском кладбище. Похороны проходили в условиях повышенной безопасности. На похоронах присутствовали около 100 человек, родные блогера и представители чеченской диаспоры.

Умарова убили вечером 4 июля в пригороде Вены Герасдорфе выстрелом в голову.

В соцсетях и интервью он говорил о себе как о бывшем наемнике, называл себя экс-сотрудником министерства шариатской государственной безопасности Республики Ичкерия, рассказывал о связях российских спецслужб с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе. Умаров являлся последовательным критиком главы Чечни Рамзана Кадырова, нередко его высказывания носили оскорбительный характер.

По подозрению в убийстве Умарова в Австрии задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов, сообщил проект "Кавказ.Реалии" со ссылкой на источник в одной из европейских чеченских диаспор.

Бывший украинский нардеп Игорь Мосийчук заявил, что Умаров искал выход на американских политиков, чтобы рассказать об убийствах по заказу чеченских властей по всему миру.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко заявил, что Умарову в Чечне пытались заказать убийства добровольцев Амины Окуевой, Адама Осмаева и Мосийчука.

Министр внутренних дел Австрии Карл Негаммер заявил, что австрийские правоохранители постараются выяснить имена заказчиков убийства, и отметил, что слишком часто "иностранные конфликты стали переносить" в Австрию.

Следствие рассматривает две основные версии убийства Умарова – заказное убийство и бытовой конфликт, об этом рассказал главный инспектор полиции Австрии Йоханн Баумшлагер.

Теги: Чечня, убийство, Австрия, Вена, похороны, блогер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вот и обнулились". Казанин обнародовал в сети фото с женой
"Вот и обнулились". Казанин обнародовал в сети фото с женой
Гайтана рассказала о своем окружении
Гайтана рассказала о своем окружении
Ребрик поделилась снимком, сделанным во время свидания с мужем
Ребрик поделилась снимком, сделанным во время свидания с мужем
Гослинг сыграет киллера в боевике от Netflix
Гослинг сыграет киллера в боевике от Netflix
"Юный Dzidzio". Сын Каминской с бородой позировал на фоне слона
"Юный Dzidzio". Сын Каминской с бородой позировал на фоне слона
Мейхер рассказала, как выбрала партнера для участия в "Танцах со звездами"
Мейхер рассказала, как выбрала партнера для участия в "Танцах со звездами"
"Тебе идет быть мамой". Grosu показала свое "маленькое счастье"
"Тебе идет быть мамой". Grosu показала свое "маленькое счастье"
ABBA записала пять новых песен
ABBA записала пять новых песен
Чехия выделила €100 тыс. на съемки украинского фильма "Спас" режиссера Наконечного
Чехия выделила €100 тыс. на съемки украинского фильма "Спас" режиссера Наконечного
"Как школьница на каникулах". Племянница Ротару позировала на улицах Киева с оголенным животом
"Как школьница на каникулах". Племянница Ротару позировала на улицах Киева с оголенным животом
Участник шоу "Вар'яти" похудел на 30 колограммов. Фото до и после
Участник шоу "Вар'яти" похудел на 30 колограммов. Фото до и после
"Да, мы безумные". Джамала спустя месяц после родов отправилась отдыхать за границу
"Да, мы безумные". Джамала спустя месяц после родов отправилась отдыхать за границу
Ефросинина призналась, почему публичные люди отказывают ей в интервью
Ефросинина призналась, почему публичные люди отказывают ей в интервью
  Винник рассказал, ради чего согласился участвовать в проекте "Танцы со звездами"
  Винник рассказал, ради чего согласился участвовать в проекте "Танцы со звездами"
  Metallica обнародовала в сети запись концерта в Берлине
  Metallica обнародовала в сети запись концерта в Берлине
Блум и Перри попрощалась со своим щенком, которого потеряли неделю назад
Блум и Перри попрощалась со своим щенком, которого потеряли неделю назад
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Старший сын похож на Кузьму". Билык вместе с сыновьями побывала на юбилейном концерте у Осадчей. Фото
"Старший сын похож на Кузьму". Билык вместе с сыновьями побывала на юбилейном концерте у Осадчей. Фото
  "Мой дорогой и нежно любимый". Орбакайте обнародовала снимок с Руссо
"Мой дорогой и нежно любимый". Орбакайте обнародовала снимок с Руссо
Будущий многодетный отец Тополя построил сыновьям первую недвижимость
Будущий многодетный отец Тополя построил сыновьям первую недвижимость
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
В Житомире установили памятник звезде "Дизель Шоу" Поплавской. Фото
В Житомире установили памятник звезде "Дизель Шоу" Поплавской. Фото
  Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
  Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности
Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS