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"Россия должна остаться изгнанником и банкротом". Кличко выступил на открытии экономического форума в Давосе

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Виталий Кличко: Одна из главных тем нынешнего форума Украина
Виталий Кличко: Одна из главных тем нынешнего форума – Украина
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в открытии Всемирного экономического форума в Давосе и встретился с украинскими беженцами в Швейцарии. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Одна из главных тем нынешнего форума – Украина. Судьба Украины решается украинцами, которые героически сражаются сегодня за свою землю и свою свободу. Но нам нужна поддержка и помощь партнеров. Усиление санкций против российского агрессора. Увеличение поставок оружия. Россия должна почувствовать, что она потеряет из-за войны в Украине не только свои танки и большую часть армии. Россия останется изгнанником и банкротом! Об этом мы говорили с Владимиром во время дискуссии в рамках OpenForum, посвященной преодолению Украиной и Киевом последствий российского широкомасштабного вторжения", – заявил Виталий Кличко.

Он также встретился и пообщался в мэрии Давоса с украинскими беженцами, которые временно живут в Швейцарии.

"Это – преимущественно женщины с детьми из Киева и области, из Харькова, Днепропетровской области и других регионов Украины. Все они хотят домой. Всех интересует, когда мы победим и можно будет вернуться в родные города. Интересовались украинцы и тем, что происходит на Всемирном экономическом форуме и какую поддержку нашей страны обсуждают и обещают лидеры государств и мировой бизнес", – отметил Кличко.

В следующие дни Кличко планирует встретиться с американскими и европейскими политиками, представителями крупного бизнеса.

"Будем объяснять, что Россия совершает геноцид украинского народа, привлекать помощь. В частности, и на восстановление Киева и Украины после российских варваров", – сообщил мэр украинской столицы.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/559169978909998

Теги: Россия, Киев, Виталий Кличко, Украина, Всемирный экономический форум, война России против Украины
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