Ермак: Войну в Украину принесли орды палачей в российской униформе, они только с виду люди. Их дом – обитель зла

"Мир должен знать правду. [...] В нашем доме, в Украине – война. Ее принесли орды палачей, насильников и убийц в российской униформе. С виду они как люди. Но то, что они творят на нашей земле, лишает их права называться людьми", – сказал он.
Глава Офиса президента Украины считает, что "их дом – это обитель зла".
"Это следует говорить прямо и четко. Потому что именно так говорят правду. Военное преступление отныне – второе имя России. [...] Каждый из вас может убедиться в этом сам. Может узнать имена тех, кого российские так называемые освободители освобождали от всего. От мира. От свободы. От самой жизни. Часто для развлечения и удовольствия", – объяснил Ермак.
По его словам, преступления российских военных в Украине свидетельствуют о геноциде.
"Российские солдаты убивают украинцев, потому что они – украинцы. Российская армия разрушает Украину, потому что это – Украина. Именно в этом состоит цель и смысл этого вторжения", – считает Ермак.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения от российских оккупантов Киевской области в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.
2 мая в полиции Киевской области сообщили, что в регионе были обнаружены восемь массовых захоронений 148 мирных жителей, убитых оккупантами из РФ. Всего в регионе найдено более 1200 тел убитых мирных жителей.
Тела погибших от рук оккупантов жителей области продолжают находить до сих пор.
В Харьковской области после деоккупации населенных пунктов также находят свидетельства военных преступлений со стороны российских оккупантов.
Украинские власти заявили, что будут добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления. Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля пообещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.