Ермак: Войну в Украину принесли орды палачей в российской униформе, они только с виду люди. Их дом – обитель зла

Ермак: Российские солдаты убивают украинцев, потому что они – украинцы Фото: president.gov.ua

"Мир должен знать правду. [...] В нашем доме, в Украине – война. Ее принесли орды палачей, насильников и убийц в российской униформе. С виду они как люди. Но то, что они творят на нашей земле, лишает их права называться людьми", – сказал он.

Глава Офиса президента Украины считает, что "их дом – это обитель зла".

"Это следует говорить прямо и четко. Потому что именно так говорят правду. Военное преступление отныне – второе имя России. [...] Каждый из вас может убедиться в этом сам. Может узнать имена тех, кого российские так называемые освободители освобождали от всего. От мира. От свободы. От самой жизни. Часто для развлечения и удовольствия", – объяснил Ермак.

По его словам, преступления российских военных в Украине свидетельствуют о геноциде.

"Российские солдаты убивают украинцев, потому что они – украинцы. Российская армия разрушает Украину, потому что это – Украина. Именно в этом состоит цель и смысл этого вторжения", – считает Ермак.

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