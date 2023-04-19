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Россия использует "корабли-призраки" для подготовки диверсий на объектах в Северном море – СМИ

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По данным СМИ, одним из российских "кораблей-призраков" является "Адмирал Владимирский"
По данным СМИ, одним из российских "кораблей-призраков" является "Адмирал Владимирский"
Скриншот: dr.dk

По данным разведчиков и экспертов, российские военные составляют карту ветряных электростанций, газопроводов, кабелей связи в водах вокруг Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии. Об этом говорится в совместном расследовании общественных вещателей Дании (DR), Швеции (SVT), Норвегии (NRK) и Финляндии (Yle), обнародованном 19 апреля.

Расследователи отмечают, что картографирование проводится при помощи большого количества военных и гражданских кораблей, плывущих по скандинавским водам и раскрывающих то, что лежит на дне моря, и то, как связана инфраструктура стран Скандинавии.

Согласно источникам, цель состоит в том, чтобы спланировать диверсию против стран Северной Европы, в том числе перерезав кабели питания и передачи данных через Атлантику и в остальную Европу.

"В случае конфликта с Западом они готовы и знают, куда вмешаться, если хотят парализовать датское общество", – говорит начальник контрразведки Датской полицейской разведывательной службы Андерс Хенриксен.

По словам источников, военная программа занимает центральное место в подготовке России к крупному конфликту с Западом.

"Это стратегический потенциал для России, который считается очень важным и контролируется непосредственно из Москвы", – отмечает глава разведывательной службы Норвегии Нильс Андреас Стенсонс.

Во время расследования журналисты получили перехваченные радиопереговоры российского флота. В них говорится, что в скандинавских водах плавают российские "корабли-призраки" – суда, которые отключили системы автоматической идентификации и таким образом не сообщают о своем местонахождении.

Как пример журналисты приводят российский военный корабль "Адмирал Владимирский". Официально он занимается морскими исследованиями, но, по данным источников DR, он также используется для разведывательной работы.

В ноябре прошлого года корабль длиной 147,8 метра обогнул Каттегат (пролив между восточным берегом полуострова Ютландия и юго-западной частью Скандинавского полуострова), не сообщая о своем местонахождении. При этом судно постоянно отправляло радиосообщения на военно-морскую базу в России со своими позициями.

Журналисты смогли определить местонахождение российского военного корабля и даже попытались подплыть к нему на быстроходной резиновой лодке. На палубе они заметили несколько человек с закрытыми лицами, в том числе мужчину в форме и бронежилете, вооруженного российской военной винтовкой.

Скриншот: dr.dk
Скриншот: dr.dk

Основываясь на перехваченных радиопереговорах, журналисты установили, что "Адмирал Владимирский" в течение месяца плавал по Балтийскому морю, Большому Бельту, Каттегату и Северному морю. Маршрут корабля проходил как по нынешним, так и по будущим морским ветряным электростанциям, где он простоял несколько дней.

По оценкам источников в разведке и экспертов, целью миссии "Адмирала Владимирского" была подготовка диверсии, чтобы у России была возможность в том числе парализовать энергоснабжение Северо-Западной Европы. В частности, российское военно-морское судно, вероятно, нанесло на карту силовые кабели на морском дне у прибрежных ветряных электростанций.

"Адмирал Владимирский" – далеко не единственное российское судно, поведение которого в скандинавских водах вызывало подозрения. В прошлом году DR, NRK, SVT и Yle нанесли на карту большое количество данных о движении судов и обнаружили 50 российских судов, которые ходили подозрительным образом за последние 10 лет.

Журналисты обратились к послам РФ в своих странах за комментариями, но отреагировал только посол России в Норвегии.

"Работа научно-исследовательских судов востребована и осуществляется в полном соответствии с международным правом. Эта работа координируется по дипломатическим каналам", – говорится в письменном комментарии посла Теймураза Рамишвили.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СМИ, Швеция, Норвегия, военные, Финляндия, газопровод, диверсия, разведчики, Скандинавия, журналисты, Европа, судно, инфраструктура, российские военные
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