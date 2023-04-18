"Выведите свои войска". Подоляк ответил на заявления Лаврова о том, что Россия хочет закончить войну

17 апреля российские пропагандистские СМИ сообщали, что Лавров заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы "конфликт в Украине завершился как можно скорее".

"А не удивительно ли? Это ведь не мы куда-то зашли, правильно? Ты хочешь как можно скорее завершить конфликт? Да вы же единственная страна, которая этот конфликт начала. И решения этого конфликта – достаточно (они называют так конфликт, это же война, но они "конфликт" говорят)... и решение достаточно простое – выведите свои войска, заберите из Украины. И все, есть решение. Скорее? Завтра уберите, послезавтра конфликта уже нет. Ну, будет там какой-то переговорный процесс, будем о чем-то говорить. Будете как-то отвечать, но конфликта не будет", – сказал Подоляк.

Он добавил, что вопрос о переговорах может обсуждаться, только учитывая формулу мира президента Украины Владимира Зеленского.

"Зачем говорить риторические вещи? Есть Лавров и есть осознанное понимание, которого нет у Лаврова, что оснований для конфликта не существует, что вы пришли на суверенную территорию и изнуряете ее сегодня, а чтобы это все остановить, не нужно ехать в Бразилию. Хочешь закончить как можно скорее? Выведи войска", – подчеркнул Подоляк.