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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Выведите свои войска". Подоляк ответил на заявления Лаврова о том, что Россия хочет закончить войну

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Подоляк: Хочешь закончить как можно скорее? Выведи войска
Подоляк: Хочешь закончить как можно скорее? Выведи войска
Фото: president.gov.ua

Чтобы война в Украине завершилась как можно скорее, России нужно вывести свои войска с ее территории. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона 18 апреля, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о желании РФ закончить войну. Видео интервью опубликовано в YouTube "Факти ICTV".

17 апреля российские пропагандистские СМИ сообщали, что Лавров заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы "конфликт в Украине завершился как можно скорее".

"А не удивительно ли? Это ведь не мы куда-то зашли, правильно? Ты хочешь как можно скорее завершить конфликт? Да вы же единственная страна, которая этот конфликт начала. И решения этого конфликта – достаточно (они называют так конфликт, это же война, но они "конфликт" говорят)... и решение достаточно простое – выведите свои войска, заберите из Украины. И все, есть решение. Скорее? Завтра уберите, послезавтра конфликта уже нет. Ну, будет там какой-то переговорный процесс, будем о чем-то говорить. Будете как-то отвечать, но конфликта не будет", – сказал Подоляк.

Он добавил, что вопрос о переговорах может обсуждаться, только учитывая формулу мира президента Украины Владимира Зеленского.

"Зачем говорить риторические вещи? Есть Лавров и есть осознанное понимание, которого нет у Лаврова, что оснований для конфликта не существует, что вы пришли на суверенную территорию и изнуряете ее сегодня, а чтобы это все остановить, не нужно ехать в Бразилию. Хочешь закончить как можно скорее? Выведи войска", – подчеркнул Подоляк.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте 2022 года состоялись четыре очных раунда, также делегации встречались в видеоформате.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая 2022 года.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем.

Теги: Россия, Украина, Сергей Лавров, война, переговоры, война России против Украины, Михаил Подоляк
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