Россия недополучила почти $1,5 млрд нефтегазовых доходов в ноябре – минфин РФ

Всего в ноябре Россия получила 866,4 млрд руб. (почти $14 млрд) нефтегазовых доходов – это на 32% меньше, чем было в октябре ($20,5 млрд). В октябре объем поступлений от продажи энергоресурсов был наибольшим по меньшей мере с января 2021 года, говорится в сообщении.
В декабре минфин прогнозирует приток дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в размере 176,1 млрд руб. ($2,8 млрд) – за счет того, что нефть на рынке дороже, чем было заложено в базовый уровень. Таким образом, совокупный за два месяца объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составит 85,9 млрд руб. (почти $1,4 млрд), отметили в ведомстве.
5 декабря вступили в силу решения о запрете ЕС морской транспортировки российской нефти в третьи страны и лимите цены в $60 за баррель.
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва готовит "ответные меры".
К 2030 году доля России на мировом энергетическом рынке сократится примерно до 13% с прошлогодних 20%, подчеркнули в "Русской службе BBC", добавив что Москва не досчитается $1 трлн.