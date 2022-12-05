Россия недополучила почти $1,5 млрд нефтегазовых доходов в ноябре – минфин РФ

Всего в ноябре Россия получила 866,4 млрд руб. (почти $14 млрд) нефтегазовых доходов – это на 32% меньше, чем было в октябре ($20,5 млрд). В октябре объем поступлений от продажи энергоресурсов был наибольшим по меньшей мере с января 2021 года, говорится в сообщении.

В декабре минфин прогнозирует приток дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в размере 176,1 млрд руб. ($2,8 млрд) – за счет того, что нефть на рынке дороже, чем было заложено в базовый уровень. Таким образом, совокупный за два месяца объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составит 85,9 млрд руб. (почти $1,4 млрд), отметили в ведомстве.