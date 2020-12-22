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Россия отправила в ЦАР 300 военных инструкторов – МИД РФ

В российском министерстве иностранных дел выразили обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации в Центральнофариканской республике, и сообщили об отправке туда военных инструкторов.

Антиправительственные силы стремятся не допустить переизбрания на второй срок президента Туадеры
Антиправительственные силы стремятся не допустить переизбрания на второй срок президента Туадеры
Фото: ЕРА

Российские власти отправили в Центральноафриканскую Республику 300 военных инструкторов "для обучения военнослужащих национальной армии". Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

Накануне президентских выборов в стране обострилось противостояние между группами повстанцев и действующим правительством.

"Серьезно обеспокоены тем, что события последних дней привели к резкой деградации обстановки в сфере обеспечения безопасности этого государства. Оппозиция во главе с бывшим президентом Бозизе, которому решением Конституционного суда было отказано в регистрации в качестве кандидата на предстоящих 27 декабря выборах главы государства, мобилизовала своих сторонников и незаконные вооруженные формирования для организации "похода" на столицу ЦАР – город Банги. Положение дополнительно усугубило решение лидеров шести НВФ о денонсации основополагающего для центральноафриканского урегулирования Политического соглашения о мире и примирении в ЦАР", – говорится в сообщении.

В МИД РФ уверяют, что "мятежные силы" вступают в столкновения с армейскими частями Вооруженных сил ЦАР, захватывают города, разгоняют органы исполнительной власти на местах.

"Россия в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской Республики оперативно откликнулась на просьбу ее руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии", – говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что "для отражения натиска незаконных вооруженных формирований" задействован контингент Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР. Решается вопрос о переброске в ЦАР части миротворцев из миссии ООН в Южном Судане, а также военных из Руанды.

Накануне стало известно, что Россия направила в ЦАР несколько сотен военных и тяжелую технику.

В ЦАР с 2012 года продолжается война между группами повстанцев и действующим правительством, силы которого поддерживают миротворцы ООН. В последние дни мятежники заняли несколько населенных пунктов неподалеку от столицы и взяли под контроль ведущие к ней дороги. Миротворцы заявили, что наступление на Банги удалось остановить, и они пытаются не допустить взятия столицы в кольцо.

Антиправительственные силы стремятся не допустить переизбрания на второй срок президента Фостена Арканжа Туадеры. Президентские выборы назначены на 27 декабря, одновременно с ними состоятся парламентские выборы. Власти республики обвиняют бывшего президента страны Франсуа Бозизе в поддержке повстанцев. В его партии это отрицают.

В 2018 году в ЦАР прибыл “отряд российских военных специалистов для усиления безопасности главы государства“. В числе прибывших были пятеро россиян, кадровых военных разведчиков и сотрудники двух частных военных компаний Sewa Security Services и Lobaye Ltd. Большинство экспертов были уверены, что речь идет о так называемой “группе наемников Вагнера“

Соглашение о военном сотрудничестве Россия и ЦАР подписали в августе 2018 года. После этого в городе Беренго создали центр, где российские инструкторы обучали солдат ЦАР " обращаться с оружием и вести боевые действия".

За несколько недель до заключения соглашения о военном сотрудничестве, в конце июля 2018 года, в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они приехали в страну для съемок документального фильма о наемниках из компании "Вагнер", которые, как предполагается, работают в Центральноафриканской Республике.

Теги: Россия, МИД, ООН, выборы, война, военные, ЦАР, Руанда, военнослужащий
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