Россия планирует построить в Севастополе радиолокационную станцию – Шойгу

Строительство радиолокационной станции "Яхрома" в аннексированном Севастополе начнут в следующем году, сказал министр обороны России Сергей Шойгу.



Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах в 2021 году построить в оккупированном Крыму радиолокационную станцию (РЛС) "Яхрома". Такую идею он высказал на расширенной коллегии военного ведомства 21 декабря, говоря о проектах на 2021 год. Трансляцию его речи вело агентство РИА Новости в YouTube.

"Начать работы по строительству РЛС "Яхрома" в Севастополе и отдельных узлов загоризонтного обнаружения воздушных целей в Калининграде и Зее (Амурская область)",– заявил Шойгу.

Других деталей министр не привел. Минобороны России планирует также достроить радиолокационную станцию высокой заводской готовности в Воркуте и поставить ее на опытное боевое дежурство.