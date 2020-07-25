Россия продолжает наращивать военное присутствие в Ливии – Пентагон

Россия через частную военную компанию "Вагнер" поставляет в Ливию оружие, бронетехнику и авиацию, заявили в Африканском командовании ВС США.

Российская Федерация продолжает нарушать резолюцию Совета Безопасности ООН, поставляя военную технику и авиацию в зону конфликта в Ливии. Об этом говорится в заявлении Африканского командования вооруженных сил США, опубликованном 24 июля на сайте Пентагона.

Генерал-майор Корпуса морской пехоты США Брэдфорд Геринг отметил, что Россия наращивает военное присутствие через частную военную компанию "Вагнер", которая, по данным СМИ, связана с Кремлем.

На сайте Пентагона приводится аэрофотоснимок авиабазы "Аль-Ходим" в Ливии, на котором видна различная военная техника. Минобороны США заявляет, что это средства ПВО, бронетехника, боевые и транспортные самолеты российского производства, поставленные ЧВК "Вагнер".

"Снимки отражают широкие возможности российского участия. Они продолжают предпринимать попытки закрепиться в Ливии", – заявил бригадный генерал Грегори Хэдфилд, заместитель директора по разведке Африканского командования.

В Пентагоне добавили, что США "продолжают документировать использование группы Вагнера для установления долгосрочного присутствия России на Средиземном море".

"Участие России [в конфликте в Ливии] очевидно. Кремль лжет каждый раз, когда это отрицает", – сказал спикер Африканского командования полковник Крис Карнс.

Аэрофотоснимок авиабазы "Аль-Хадим", сделанный 13 июля 2020 года. Фото: defense.gov

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя администрациями. Одна из них – международно признанное правительство национального единства, которое контролирует Триполи, вторая – "тобрукское правительство", вооруженными силами которого командует Халифа Хафтар.

Об отправке российских наемников в Ливию в ноябре 2019 года писала американская газета The New York Times. По данным издания, Россия за шесть недель отправила в Ливию 200 наемников, среди которых есть снайперы. Они участвовали в боевых действиях на стороне Хафтара. Кроме того, ЧВК "Вагнер", по данным СМИ, занималась вербовкой новобранцев для сил генерала на территории Сирии.