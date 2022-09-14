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Россия с 2014 года потратила не менее $300 млн на подкуп политиков по всему миру – разведка США

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По данным разведки США, Россия планировала подкупить чиновников в более чем 20 странах и на четырех континентах
По данным разведки США, Россия планировала подкупить чиновников в более чем 20 странах и на четырех континентах
Фото: depositphotos.com

Россия с 2014 года тайно перечислила более $300 млн иностранным политическим партиям по всему миру. Об этом каналу CNN заявил 13 сентября высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена со ссылкой на обзор разведки США.

По его словам, в своем обзоре разведка установила, что Россия планировала тайно перевести еще как минимум сотни миллионов долларов иностранным политическим партиям, должностным лицам и политикам в более чем 20 странах и на четырех континентах.

Кроме того, добавил он, Россия, вероятно, тайно переводила дополнительные средства в ряде случаев, которые не удалось отследить.

Россия мотивирована тем, что "пытается получить преимущество от конкретных политических партий и подорвать демократию во всех этих странах", – говорит чиновник. 

По словам чиновника, доклад был запрошен этим летом официальными лицами администрации Байдена, и его уровень секретности был намеренно понижен, чтобы информацией из него можно было делиться с союзниками по всему миру и предать гласности.

США поделились выводами, а также шагами, которые можно предпринять для противодействия этой угрозе, со странами, приглашенными на саммит за демократию, который состоится в декабре. США также тайно информируют страны, которые пострадали от таких действий РФ, добавил источник.

Администрация Байдена надеется, что предание гласности такой информации повысит осведомленность всего мира о теневом финансировании Россией политиков и побудит другие страны передавать США собственную информацию об операциях России.

Кроме того, поставлена задача раскрыть механизмы тайного политического влияния России, которое является глобальным явлением и требует скоординированных действий, сказал чиновник.

На этом этапе принято решение также поставить в известность об этом саму Россию и партии, которые она финансирует. Это означает, что США больше не видят необходимости скрывать, что намерены привлекать к ответственности фигурантов этих операций, объяснил чиновник.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, разведка, взятка, подкуп
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