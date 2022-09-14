Россия с 2014 года потратила не менее $300 млн на подкуп политиков по всему миру – разведка США

По данным разведки США, Россия планировала подкупить чиновников в более чем 20 странах и на четырех континентах Фото: depositphotos.com

По его словам, в своем обзоре разведка установила, что Россия планировала тайно перевести еще как минимум сотни миллионов долларов иностранным политическим партиям, должностным лицам и политикам в более чем 20 странах и на четырех континентах.

Кроме того, добавил он, Россия, вероятно, тайно переводила дополнительные средства в ряде случаев, которые не удалось отследить.

Россия мотивирована тем, что "пытается получить преимущество от конкретных политических партий и подорвать демократию во всех этих странах", – говорит чиновник.

По словам чиновника, доклад был запрошен этим летом официальными лицами администрации Байдена, и его уровень секретности был намеренно понижен, чтобы информацией из него можно было делиться с союзниками по всему миру и предать гласности.

США поделились выводами, а также шагами, которые можно предпринять для противодействия этой угрозе, со странами, приглашенными на саммит за демократию, который состоится в декабре. США также тайно информируют страны, которые пострадали от таких действий РФ, добавил источник.

Администрация Байдена надеется, что предание гласности такой информации повысит осведомленность всего мира о теневом финансировании Россией политиков и побудит другие страны передавать США собственную информацию об операциях России.

Кроме того, поставлена задача раскрыть механизмы тайного политического влияния России, которое является глобальным явлением и требует скоординированных действий, сказал чиновник.

На этом этапе принято решение также поставить в известность об этом саму Россию и партии, которые она финансирует. Это означает, что США больше не видят необходимости скрывать, что намерены привлекать к ответственности фигурантов этих операций, объяснил чиновник.