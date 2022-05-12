Россия сегодня – самая прямая угроза мировому порядку – глава Еврокомиссии

"Сегодня это самая непосредственная угроза мировому порядку. С ее варварской войной против Украины и тревожным пактом с Китаем, а также призывами к "новым" – очень произвольным – международным отношениям", – сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, Япония, которая ввела жесткие санкции против России из-за ее нападения на Украину, как и ЕС, понимает, что здесь "поставлено на карту".

"Не только будущее Украины. Не только будущее Европы. Но и будущее мирового порядка, основанного на правилах", – подчеркнула глава Еврокомиссии.

Today we have taken important steps forward to strengthen our relations.



First, we are launching an EU-Japan Digital Partnership.



The first of its kind. Because leadership in this field is key to our competitiveness and security

https://t.co/JG69Wd2cBr — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 12, 2022

Фон дер Ляйен прибыла в Токио на 28-й саммит ЕС – Япония вместе с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, отмечается на сайте Евросовета.

Лидеры ЕС и Японии "решительно осудили российскую агрессию" и потребовали от РФ немедленно прекратить военный действия на территории Украины, указывается в сообщении.