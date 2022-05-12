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Россия сегодня – самая прямая угроза мировому порядку – глава Еврокомиссии

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Фон дер Ляйен назвала войну, которую против Украины начала РФ, "варварской"
Фон дер Ляйен назвала войну, которую против Украины начала РФ, "варварской"
Фото: EPA

Россия, которая начала "варварскую" войну против Украины 24 февраля, является прямой угрозой мировому порядку. Об этом 12 мая в Токио после переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисида в рамках саммита ЕС – Япония заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, ее цитирует пресс-центр Еврокомиссии.

"Сегодня это самая непосредственная угроза мировому порядку. С ее варварской войной против Украины и тревожным пактом с Китаем, а также призывами к "новым" – очень произвольным – международным отношениям", – сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, Япония, которая ввела жесткие санкции против России из-за ее нападения на Украину, как и ЕС, понимает, что здесь "поставлено на карту".

"Не только будущее Украины. Не только будущее Европы. Но и будущее мирового порядка, основанного на правилах", – подчеркнула глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен прибыла в Токио на 28-й саммит ЕС – Япония вместе с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, отмечается на сайте Евросовета.

Лидеры ЕС и Японии "решительно осудили российскую агрессию" и потребовали от РФ немедленно прекратить военный действия на территории Украины, указывается в сообщении.

Контекст:

23 февраля, после признания президентом РФ Владимиром Путиным группировок "ЛНР" и "ДНР", власти Японии решили ввести санкции – они объявили о намерении запретить выдачу виз жителям ОРДЛО, а также ввести запрет на импорт и экспорт товаров из оккупированного Донбасса и заморозить активы представителей "ЛДНР".

Министерство иностранных дел Японии 12 апреля утвердило санкции в отношении 398 россиян и 28 российских организаций в ответ на полномасштабное военное вторжение РФ в Украину

Теги: Россия, Украина, Япония, Еврокомиссия, переговоры, агрессия, нападение, угрозы, Токио, Европейский совет, саммит, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины, премьер-министр, Шарль Мишель, ЕС, Фумио Кисида
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