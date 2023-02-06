Россия утилизирует крупнейшую в мире по водоизмещению стратегическую атомную подлодку

Российская подлодка "Дмитрий Донской" выведена из эксплуатации и отправлена на базу для утилизации Фото: mil.ru

Сообщается, что "Дмитрий Донской" будет ожидать утилизации на военно-морской базе в Северодвинске (РФ) с двумя другими подлодками такого же проекта с индексом 941.

Глава движения поддержки флота РФ Владимир Мальцев сообщил российскому пропагандистскому агентству ТАСС, что в России уже строится новый подводный крейсер "Дмитрий Донской" проекта "Борей-А".

"Дмитрий Донской", атомная субмарина типа "Тайфун", головное судно подводных лодок с баллистическими ракетами проекта 941 "Акула", вошла в состав флота РФ в 1980 году, в 2002 году ее модернизировали и перевооружили.

По водоизмещению она является самой большой в мире – 48 тыс. тонн. Была самой длинной в мире (172 м в длину и 23 м в ширину) до введения в строй подводной лодки "Белгород" (184 м в длину и 18,2 м в ширину).