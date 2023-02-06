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Россия утилизирует крупнейшую в мире по водоизмещению стратегическую атомную подлодку

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Российская подлодка "Дмитрий Донской" выведена из эксплуатации и отправлена на базу для утилизации
Российская подлодка "Дмитрий Донской" выведена из эксплуатации и отправлена на базу для утилизации
Фото: mil.ru

Крупнейшая в мире по водоизмещению стратегическая атомная подводная лодка с баллистическими ракетами "Дмитрий Донской" направлена на утилизацию, пишет 6 февраля российское издание "Коммерсантъ".

Сообщается, что "Дмитрий Донской" будет ожидать утилизации на военно-морской базе в Северодвинске (РФ) с двумя другими подлодками такого же проекта с индексом 941.

Глава движения поддержки флота РФ Владимир Мальцев сообщил российскому пропагандистскому агентству ТАСС, что в России уже строится новый подводный крейсер "Дмитрий Донской" проекта "Борей-А".

"Дмитрий Донской", атомная субмарина типа "Тайфун", головное судно подводных лодок с баллистическими ракетами проекта 941 "Акула", вошла в состав флота РФ в 1980 году, в 2002 году ее модернизировали и перевооружили.

По водоизмещению она является самой большой в мире – 48 тыс. тонн. Была самой длинной в мире (172 м в длину и 23 м в ширину) до введения в строй подводной лодки "Белгород" (184 м в длину и 18,2 м в ширину).

Контекст:

В октябре 2014 года представители Вооруженных сил Швеции объявили, что изучают морское пространство в районе Стокгольмского архипелага в связи с подозрительной иностранной подводной деятельностью.

Российский активист Павел Шехтман распространил тогда заявление, что в этом районе потерпела аварию российская атомная субмарина и что это – флагман "Дмитрий Донской".

Теги: Россия, ядерное оружие, военная техника, утилизация, подводная лодка, флагман Дмитрий Донской, Северодвинск, российский флот
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