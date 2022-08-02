Россия ввела санкции против бывшего премьера Британии, ряда британских журналистов и политиков, запретив им посещать страну

В ведомстве заявили, что решение связано с тем, что правительство Великобритании продолжает применять механизм санкционных ограничений против "представителей общественно-политических кругов России".
В санкционній список попали бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, лидер Лейбористской партии Кир Стармер, член Палаты Лордов Джордж Робертсон, глава Британо-Украинской Торговой палаты Бейт Томс.
Также в списке 12 журналистов The Times, The Guardian, The Sun, The Economist, The Daily Telegraph, BBC, ITV, Sky News.
С начала войны Великобритания последовательно поддерживает Украину, предоставляет ей финансовую и военную помощь, а также регулярно вводит санкции против РФ.
Согласно данным правительства Великобритании, общая сумма военной помощи, предоставленной Соединенным Королевством Украине в связи с полномасштабным вторжением РФ, составила £2,3 млрд (примерно $2,8 млрд). Великобритания предоставляет Украине, кроме прочего, противотанковые системы NLAW и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня и артиллерию.