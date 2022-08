Россия ввела санкции против бывшего премьера Британии, ряда британских журналистов и политиков, запретив им посещать страну

В ведомстве заявили, что решение связано с тем, что правительство Великобритании продолжает применять механизм санкционных ограничений против "представителей общественно-политических кругов России".

В санкционній список попали бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, лидер Лейбористской партии Кир Стармер, член Палаты Лордов Джордж Робертсон, глава Британо-Украинской Торговой палаты Бейт Томс.

Также в списке 12 журналистов The Times, The Guardian, The Sun, The Economist, The Daily Telegraph, BBC, ITV, Sky News.