Россия вышлет трех словацких дипломатов

6 августа Словакия выслала трех дипломатов Российской Федерации. По сообщениям местной прессы, они являлись сотрудниками российских спецслужб и занимались разведывательной деятельностью. В качестве зеркального ответа МИД РФ уведомил Братиславу о высылке трех сотрудников словацкого посольства.

Россия по принципу взаимности вышлет трех словацких дипломатов Словакии в ответ на аналогичный шаг Братиславы. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

"В МИД России был вызван посол Словацкой Республики в Российской Федерации Петер Припутен, которому заявлен решительный протест в связи с безосновательной высылкой в августе трех дипломатических сотрудников посольства России в Словакии", – сообщили в пресс-службе.

6 августа Словакия выслала из страны трех российских дипломатов. По сообщению Aktuality, владельцы дипломатических паспортов являлись сотрудниками российских спецслужб и занимались разведывательной деятельностью. Дипломаты могли иметь отношение к убийству в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, писало издание.

В совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel говорилось, что вероятный соучастник киллера Роман Демьянченко получил шенгенскую визу по поддельным документам в консульстве Словакии в Санкт-Петербурге.

23 августа 2019 года киллер на велосипеде подъехал к Хангошвили и убил его несколькими выстрелами. Преступника задержали немецкие полицейские. Журналисты выяснили, что задержанного зовут Вадим Красиков и он связан со спецподразделением ФСБ "Вымпел".