Россия закрыла границу для граждан Италии

Правительство РФ поручило ФСБ прекратить пропуск граждан Италии и граждан других стран, прибывающих из Италии, на территорию России с полуночи 13 марта.

Россия ввела запрет на въезд для граждан Италии, а также граждан других стран, прибывающих с территории Италии. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ №597-р от 12 марта.

Запрет будет действовать с полуночи 13 марта.

Правительство также рекомендовало министерствам внутренних и иностранных дел прекратить прием документов и выдачу разрешений на въезд и виз гражданам Италии.

С середины февраля Россия закрыла границу для граждан Китая.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.

В Италии к вечеру 11 марта было подтверждено более 10 тыс. случаев коронавирусной инфекции, 827 человек скончались. В России к вечеру 12 марта зарегистрировано 34 случая заражения.