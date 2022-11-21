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Россиянку, которая издевалась над украинками в Германии и спрашивала, чей Херсон, депортировали – СМИ

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В середине ноября у россиянки провели обыск в Германии
В середине ноября у россиянки провели обыск в Германии
Скриншот: Изнанка. Женщины / YouTube

Россиянку, похожую на Юлию Прохорову, провоцировавшую и оскорблявшую украинцев в Германии, депортировали. Об этом 20 ноября сообщило издание The Insider.

Корреспондент издания снял в аэропорту Берлина видео, как женщину в сопровождении полицейских посадили на рейс Берлин – Стамбул. Однако, как отмечают журналисты, официально подтвердить, что депортирована именно Прохорова, пока не удалось.

ВИДЕО
Видео: The Insider / YouTube

14 ноября издание Bild сообщило, что полицейские провели обыск в арендованной ею квартире в городе Ландсхут (Нижняя Бавария). Во время обыска полиция изъяла три смартфона и ноутбук. Выяснилось, что Прохорова находилась в Германии нелегально. Она перестала выходить на связь после проведенных у нее дома обысков. По сообщениям СМИ, россиянка находилась под стражей.

Как удалось выяснить The Insider, Прохорова Юлия Сергеевна (в девичестве Чернышева) родилась в 1992 году в поселке Безенчук Самарской области. Через некоторое время она переехала в Москву. Официально работала кассиром в магазине "Пятерочка", также числилась в микрофинансовой организации "Быстроденьги". При этом ее фото публиковались на сайте интим-услуг с пометкой "верифицированные".

Прохорова регулярно записывала и публиковала видео со своими провокациями против украинцев. В частности, она громко включала русскую музыку и танцевала "Калинку" на 9 мая в Мюнхене во время проукраинского митинга, а также бегала за украинскими девушками, скандируя "Россия победит" и выкрикивая: "Девчонки! Слава России! Россия победит, Россия победит! Чей Херсон? Ага, ха-ха, Украина! Уже референдум проводят! Нах...й вашу Украину".

ВИДЕО
Видео: The Insider / YouTube

В другом ролике она советовала россиянам, которые живут в ЕС, тратить энергию впустую, чтобы Европа платила больше денег России. Видео она назвала "Как поддержать российскую армию и не попасть в тюрьму в Европе".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Германия, депортация, война России против Украины, украинки
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