Россиянку, которая издевалась над украинками в Германии и спрашивала, чей Херсон, депортировали – СМИ

Корреспондент издания снял в аэропорту Берлина видео, как женщину в сопровождении полицейских посадили на рейс Берлин – Стамбул. Однако, как отмечают журналисты, официально подтвердить, что депортирована именно Прохорова, пока не удалось.

ВИДЕО

Видео: The Insider / YouTube

14 ноября издание Bild сообщило, что полицейские провели обыск в арендованной ею квартире в городе Ландсхут (Нижняя Бавария). Во время обыска полиция изъяла три смартфона и ноутбук. Выяснилось, что Прохорова находилась в Германии нелегально. Она перестала выходить на связь после проведенных у нее дома обысков. По сообщениям СМИ, россиянка находилась под стражей.

Как удалось выяснить The Insider, Прохорова Юлия Сергеевна (в девичестве Чернышева) родилась в 1992 году в поселке Безенчук Самарской области. Через некоторое время она переехала в Москву. Официально работала кассиром в магазине "Пятерочка", также числилась в микрофинансовой организации "Быстроденьги". При этом ее фото публиковались на сайте интим-услуг с пометкой "верифицированные".

Прохорова регулярно записывала и публиковала видео со своими провокациями против украинцев. В частности, она громко включала русскую музыку и танцевала "Калинку" на 9 мая в Мюнхене во время проукраинского митинга, а также бегала за украинскими девушками, скандируя "Россия победит" и выкрикивая: "Девчонки! Слава России! Россия победит, Россия победит! Чей Херсон? Ага, ха-ха, Украина! Уже референдум проводят! Нах...й вашу Украину".

ВИДЕО

Видео: The Insider / YouTube

В другом ролике она советовала россиянам, которые живут в ЕС, тратить энергию впустую, чтобы Европа платила больше денег России. Видео она назвала "Как поддержать российскую армию и не попасть в тюрьму в Европе".