Российские СМИ написали, сколько официально зарабатывают дочери Путина

Журналисты проанализировали их декларации о доходах, узнав суммы и источники заработка женщин. Канал верифицировал документы с помощью источника в Пенсионном фонде РФ, куда идут отчисления с доходов.
Младшая дочь Путина Тихонова получает зарплату в двух местах: фонде "Национальное интеллектуальное развитие", где является директором, и в Московском государственном университете им. Ломоносова. Среди партнеров фонда – госкорпорации Роснефть, Газпром и Ростех, в 2021 году зарплата Тихоновой в фонде составила 3,17 млн рублей.
Еще 2,45 млн рублей она получила в МГУ как глава Института искусственного интеллекта. Общая сумма – 5,62 млн рублей (около $85 тыс).
Воронцова официально получает больше своей сестры. Единственную зарплату ей платит "Новая медицинская компания", которая специализируется на проектах ядерной медицины. Женщине принадлежит доля компании в 20%. В 2021 году дочь Путина заработала там 9,6 млн рублей (около $145 тыс).
Путин скрывает информацию о личной жизни. Официально с 1983-го по 2013 год он был в браке с Людмилой Шкребневой. У них родилось две дочери: Мария (1985) и Катерина (1986). По данным российских СМИ, сейчас они используют фамилии Воронцова и Тихонова. Жизнь дочерей Путина, как отмечает Bloomberg, "окутана тайной" – Кремль никогда не публиковал их взрослые фотографии, в официальной биографии российского президента указаны лишь имена и годы рождения женщин.
Министерство финансов США 6 апреля опубликовало список санкций против России. В него, в частности, были включены Катерина Тихонова и Мария Воронцова, которые были названы дочерями Путина. "Тихонова – технический руководитель, чья работа поддерживает правительство РФ и оборонную промышленность. Воронцова руководит финансируемыми государством программами, которые получили от Кремля миллиарды долларов на исследования в области генетики и находятся под личным контролем Путина", – говорилось в сообщении.
Против Тихоновой и Воронцовой, кроме США, санкции ввели Евросоюз, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Япония и Украина.
По данным российских и западных таблоидов, Путина долгие годы связывают личные отношения с бывшей российской гимнасткой, олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой. Газета The Wall Street Journal сообщила, что, по информации американских властей, она родила минимум троих детей от Путина. Кроме того, по информации российских СМИ, у Путина есть внебрачная дочь Елизавета, которую в 2003 году родила жительница Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих.