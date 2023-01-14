ГОРДОН
 
 
МИР

Российские СМИ написали, сколько официально зарабатывают дочери Путина

Против Тихоновой (на фото) и Воронцовой ввели санкции США, Евросоюз, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Япония и Украина
Против Тихоновой (на фото) и Воронцовой ввели санкции США, Евросоюз, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Япония и Украина
Фото: Можем объяснить / Telegram

Российский Telegram-канал "Можем объяснить" получил и опубликовал 13 января информацию о размере дохода Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой, которых называют дочерями президента России Владимира Путина.

Журналисты проанализировали их декларации о доходах, узнав суммы и источники заработка женщин. Канал верифицировал документы с помощью источника в Пенсионном фонде РФ, куда идут отчисления с доходов.

Младшая дочь Путина Тихонова получает зарплату в двух местах: фонде "Национальное интеллектуальное развитие", где является директором, и в Московском государственном университете им. Ломоносова. Среди партнеров фонда –  госкорпорации Роснефть, Газпром и Ростех, в 2021 году зарплата Тихоновой в фонде составила 3,17 млн рублей.
Еще 2,45 млн рублей она получила в МГУ как глава Института искусственного интеллекта. Общая сумма – 5,62 млн рублей (около $85 тыс).

Воронцова официально получает больше своей сестры. Единственную зарплату ей платит "Новая медицинская компания", которая специализируется на проектах ядерной медицины. Женщине принадлежит доля  компании в 20%. В 2021 году дочь Путина заработала там 9,6 млн рублей (около $145 тыс)


Контекст:

Путин скрывает информацию о личной жизни. Официально с 1983-го по 2013 год он был в браке с Людмилой Шкребневой. У них родилось две дочери: Мария (1985) и Катерина (1986). По данным российских СМИ, сейчас они используют фамилии Воронцова и Тихонова. Жизнь дочерей Путина, как отмечает Bloomberg, "окутана тайной" – Кремль никогда не публиковал их взрослые фотографии, в официальной биографии российского президента указаны лишь имена и годы рождения женщин.

Министерство финансов США 6 апреля опубликовало список санкций против России. В него, в частности, были включены Катерина Тихонова и Мария Воронцова, которые были названы дочерями Путина. "Тихонова – технический руководитель, чья работа поддерживает правительство РФ и оборонную промышленность. Воронцова руководит финансируемыми государством программами, которые получили от Кремля миллиарды долларов на исследования в области генетики и находятся под личным контролем Путина", – говорилось в сообщении.

Против Тихоновой и Воронцовой, кроме США, санкции ввели Евросоюз, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Япония и Украина.

По данным российских и западных таблоидов, Путина долгие годы связывают личные отношения с бывшей российской гимнасткой, олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой. Газета The Wall Street Journal сообщила, что, по информации американских властей, она родила минимум троих детей от Путина. Кроме того, по информации российских СМИ, у Путина есть внебрачная дочь Елизавета, которую в 2003 году родила жительница Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих. 

Теги: Россия, Владимир Путин, зарплата, доходы, МГУ, Катерина Тихонова, Мария Воронцова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умерла актриса Инна Чурикова
Умерла актриса Инна Чурикова
Никифоров: Поводов для юмора немного, но когда есть возможность, Зеленский шутит так, что до боли в животе хохочут
Никифоров: Поводов для юмора немного, но когда есть возможность, Зеленский шутит так, что до боли в животе хохочут
  Песня 45-летней Шакиры, в которой она советует 35-летнему Пике после измены прокачать не только тело, но и мозги, бьет рекорды. Видео
  Песня 45-летней Шакиры, в которой она советует 35-летнему Пике после измены прокачать не только тело, но и мозги, бьет рекорды. Видео
"Очень круто и стильно". Украинская арт-студия Bob Basset создала повязку для Маси Найема. Фото
"Очень круто и стильно". Украинская арт-студия Bob Basset создала повязку для Маси Найема. Фото
Дорофеева выложила в сеть селфи с Кацуриным, которое сделала в лифте
Дорофеева выложила в сеть селфи с Кацуриным, которое сделала в лифте
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная"
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная"
"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы
"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы
"Надеюсь, вы не в том государстве, где были до войны". Муж Maruv, которая строила карьеру в РФ, выложил в сеть селфи с певицей
"Надеюсь, вы не в том государстве, где были до войны". Муж Maruv, которая строила карьеру в РФ, выложил в сеть селфи с певицей
Пресс-секретарь Зеленского рассказал, с кем дружит президент Украины
Пресс-секретарь Зеленского рассказал, с кем дружит президент Украины
"После двух лет постоянной борьбы, трех выкидышей и неудачного вынашивания". Жена Чмерковского сообщила, что во второй раз станет матерью
"После двух лет постоянной борьбы, трех выкидышей и неудачного вынашивания". Жена Чмерковского сообщила, что во второй раз станет матерью
"Меня не начали любить мужчины. Пойду покрашу волосы может, поможет". Клопотенко рассказал, какие его поступки многим кажутся дикими
"Меня не начали любить мужчины. Пойду покрашу волосы – может, поможет". Клопотенко рассказал, какие его поступки многим кажутся дикими
"Зачем утиные губы? 2023 год!" В сети раскритиковали фото Кардашян из сауны
"Зачем утиные губы? 2023 год!" В сети раскритиковали фото Кардашян из сауны
Канье Уэст тайно женился – СМИ
Канье Уэст тайно женился – СМИ
В сети показали, как выглядит мать главного героя шоу "Холостяк"
В сети показали, как выглядит мать главного героя шоу "Холостяк"
"Надеюсь, я буду стареть так же красиво, как и вы". Хайек показала, как ассистенты готовят ее к выходу на красную дорожку. Видео
"Надеюсь, я буду стареть так же красиво, как и вы". Хайек показала, как ассистенты готовят ее к выходу на красную дорожку. Видео
"Нимфа". Менеджер Поляковой выложил в сеть видео, в котором артистка запечатлена без одежды и белья
"Нимфа". Менеджер Поляковой выложил в сеть видео, в котором артистка запечатлена без одежды и белья
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах (232845)
2
"Просто секс, и точка", "Красивые ножки". Сопонару подняла ногу перед камерой (213525)
3
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной (176377)
4
"Думаешь, я буду говорить "какая классная песня", хотя песня – говно". Ефросинина высказалась об украинской певице (172244)
5
"Пусть она теперь с этим живет". Полякова рассказала, что написала Ани Лорак после ее концерта в Одессе (95139)
6
Бывший муж Ани Лорак вместе с их 11-летней дочерью переехал из Швейцарии во Францию и показал, как они отдыхают в Париже (53582)
7
"Никогда не знаешь, когда встретишь принца". Украинка показала, как в реальной жизни выглядят и ведут себя принц Уильям с женой Кэтрин (51005)
8
"Никто не может обидеть без вашего согласия". Злата Огневич высказалась о причинах обид (47973)
 
 
 
 