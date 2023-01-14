Российские СМИ написали, сколько официально зарабатывают дочери Путина

Журналисты проанализировали их декларации о доходах, узнав суммы и источники заработка женщин. Канал верифицировал документы с помощью источника в Пенсионном фонде РФ, куда идут отчисления с доходов.



Младшая дочь Путина Тихонова получает зарплату в двух местах: фонде "Национальное интеллектуальное развитие", где является директором, и в Московском государственном университете им. Ломоносова. Среди партнеров фонда – госкорпорации Роснефть, Газпром и Ростех, в 2021 году зарплата Тихоновой в фонде составила 3,17 млн рублей.

Еще 2,45 млн рублей она получила в МГУ как глава Института искусственного интеллекта. Общая сумма – 5,62 млн рублей (около $85 тыс).



Воронцова официально получает больше своей сестры. Единственную зарплату ей платит "Новая медицинская компания", которая специализируется на проектах ядерной медицины. Женщине принадлежит доля компании в 20%. В 2021 году дочь Путина заработала там 9,6 млн рублей (около $145 тыс).



