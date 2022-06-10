Российские военные ищут, с кем подписать контракт "в один конец" на войну в Украине – Генштаб ВСУ

"Противнику все труднее пополнять подразделения, которые понесли потери в результате ведения войны на территории Украины. Проблему комплектования захватчики пытаются решить за счет обещаний благоприятных финансовых условий и введения краткосрочных контрактов на прохождение военной службы", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что "подобные контракты сами оккупанты называют "в один конец".

"Подразделения сил обороны Украины продолжают наносить существенные потери войскам противника и стойко держать оборону по всем направлениям", – подчеркнули украинские военные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)