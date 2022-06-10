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Российские военные ищут, с кем подписать контракт "в один конец" на войну в Украине – Генштаб ВСУ

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Оккупанты потеряли в Украине тысячи людей и тысячи единиц техники
Оккупанты потеряли в Украине тысячи людей и тысячи единиц техники
Фото: ЕРА

У российских военных возникли проблемы с комплектованием подразделений для войны в Украине. Об этом 10 июня проинформировал в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противнику все труднее пополнять подразделения, которые понесли потери в результате ведения войны на территории Украины. Проблему комплектования захватчики пытаются решить за счет обещаний благоприятных финансовых условий и введения краткосрочных контрактов на прохождение военной службы", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что "подобные контракты сами оккупанты называют "в один конец".

"Подразделения сил обороны Украины продолжают наносить существенные потери войскам противника и стойко держать оборону по всем направлениям", – подчеркнули украинские военные.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/336958171950601

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С 24 февраля, когда российская армия открыто вторглась в Украину, ее потери, по данным Генштаба ВСУ на 10 июня, достигли около 31,9 тыс. человек личного состава, 1409 танков, 212 самолетов, 178 вертолетов и другая военная и боевая техника включительно с флагманом Черноморского флота России крейсером "Москва".

Теги: Россия, армия, война, Генштаб ВСУ, военные, ВСУ, война России против Украины, российские военные, потери России
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