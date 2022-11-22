Российский академик упрекнул украинцев, что они "не могут жить без туалетной бумаги, хамона и камамбера"

Академик из Бурятии в одном письме рассказал, что за "его пленного родственника" требовали 300 тыс. руб., и высказал недовольство тем, что украинцы пользуются туалетной бумагой Фото: binm.ru

В обращении утверждается, что письмо Тулохонова – ответ на электронное письмо украинского ученого.

Тулохонов, заявляя, что "многие годы сохранял добрые профессиональные отношения" с Руденко, обнародовал содержание якобы полученного от него письма. Отвечая на вопросы из обнародованного письма, он рассказал, что "братство" исчезло, когда три иуды в Беловежской пуще развалили Советский Союз", и повторил ряд пропагандистских тезисов, касающихся войны России против Украины.

"Теперь о санкциях. Мы сибиряки привыкли жить без особого достатка. Это в Ваших магазинах раньше висела колбаса 10 сортов. Не так часто мы ездили и по заграницам. Мой учитель академик В.А.Коптюг в тяжелые 90-е годы говорил, что россияне при нужде могут купить мешок картошки и сахара, заготовить дрова, сами отремонтировать любой прибор и жить дальше. Совсем другие потребности у наших противников, которые не могут жить без туалетной бумаги, хамона, камамбера. Теперь Ваша очередь жить при свечах и жечь костры", – заявил он среди прочего (авторские правописание и пунктуация сохранены).

Ученый из РФ сказал, что имеет "личный мотив" для публикации обращения.

"Ваши солдаты затребовали за моего пленного родственника 300 тысяч рублей и, получив эту сумму, казнили его и показали все по соцсетям, другого кастрировали и все это только за то, что они буряты. Есть ли после этого прощение Вам?" – заявил он.

Тулохонов не привел никаких доказательств этому утверждению, даже не называет имени родственника. Также он не объяснил, какое отношение украинский ученый имеет к этим обвинениям.