Российский блогер о смерти Просвирнина: Как он сумел так далеко запрыгнуть с балкона, чтобы перелететь тротуар и вылететь на проезжую часть?

"Как он сумел так далеко запрыгнуть с балкона, чтобы перелететь весь тротуар и вылететь аж на проезжую часть? Напомню, в Москве стараниями мэрии, особенно в центре, сделали все тротуары безразмерной ширины. Люди уже замерили, пишут, что Просвирнин пролетел от стены дома на расстояние более трех метров по горизонтали!" – отметил блогер.

Он добавил, что горизонтальная составляющая падения не зависит от вертикальной.

"Другими словами, расстояние от места падения до фасада дома будет то же самое, как если бы Егор прыгал в длину на стадионе. Вопрос: а мог ли весьма, надо сказать, грузный Егор прыгнуть в длину на три метра?" – написал Рощин.

По его словам, прыжок Просвирнина тянет на мировой рекорд.

"Есть тут среди читателей толстяки? Выйдите на улицу, поставьте оградку в полметра высотой, потом разбегитесь и, с упором на нее, перепрыгните, и чтоб так, чтобы еще три метра пролететь. Не сможете? То-то. А Егор смог! То есть это уже не Егор, это какой-то Бетмэн получается", – написал блогер.