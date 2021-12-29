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Российский блогер о смерти Просвирнина: Как он сумел так далеко запрыгнуть с балкона, чтобы перелететь тротуар и вылететь на проезжую часть?

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Просвирнин погиб в Москве 27 декабря
Просвирнин погиб в Москве 27 декабря
Фото: Егор Просвирнин / Facebook

Российский социолог и блогер Алексей Рощин обратил внимание на странные обстоятельства смерти публициста, основателя проекта "Спутник и погром" Егора Просвирнина. Об этом Рощин написал в 28 декабря в "Живом журнале".

"Как он сумел так далеко запрыгнуть с балкона, чтобы перелететь весь тротуар и вылететь аж на проезжую часть? Напомню, в Москве стараниями мэрии, особенно в центре, сделали все тротуары безразмерной ширины. Люди уже замерили, пишут, что Просвирнин пролетел от стены дома на расстояние более трех метров по горизонтали!" – отметил блогер.

Он добавил, что горизонтальная составляющая падения не зависит от вертикальной.

"Другими словами, расстояние от места падения до фасада дома будет то же самое, как если бы Егор прыгал в длину на стадионе. Вопрос: а мог ли весьма, надо сказать, грузный Егор прыгнуть в длину на три метра?" – написал Рощин.

По его словам,  прыжок Просвирнина тянет на мировой рекорд.

"Есть тут среди читателей толстяки? Выйдите на улицу, поставьте оградку в полметра высотой, потом разбегитесь и, с упором на нее, перепрыгните, и чтоб так, чтобы еще три метра пролететь. Не сможете? То-то. А Егор смог! То есть это уже не Егор, это какой-то Бетмэн получается", – написал блогер.

Контекст:

Просвирнин погиб в Москве 27 декабря. Публицист Максим Кононенко написал, что Просвирнин "выбросился голым из окна пятого этажа" здания на Тверском бульваре. Источники ТАСС в правоохранительных органах сообщали, что Просвирнин мог быть в состоянии наркотического опьянения. Собеседники агентства рассказали, что в руках у погибшего нашли нож и баллончик, его голова была разбита.

Просвирнину было 35 лет. Созданный Просвирниным сайт "Спутник и погром" был заблокирован в РФ в 2017 году по требованию Генпрокуратуры РФ как экстремистский ресурс, сообщил "Дождь", канал называет погибшего националистом.

Основанное Просвирниным издание поддерживало оккупацию Крыма и российскую агрессию на Донбассе. Как пишет "Медуза", редакция "Спутника и погрома" хвасталась, что сотни читателей сайта уехали воевать на востоке Украины, а сам Просвирнин заявлял, что в 2014 году издание с помощью краудфандинга собрало деньги на БТР для боевиков на Донбассе. 

"Радио Свобода" сообщило, что в январе 2016 года Просвирнин вместе с писателем Эдуардом Лимоновым, бывшим главарем боевиков на Донбассе, гражданином РФ Игорем Гиркиным и "другими известными националистами" создали организацию "Комитет 25 января". Позднее комитет был переименован в "Общерусское национальное движение". Как заметная политическая или общественная сила движение себя не проявило.

Теги: смерть, Москва, блогер
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