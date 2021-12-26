В Москве на здании посольства США устроили световое шоу о "возрождении большой России" с флагом СССР и Крымом

"Поздравили дядю Сэма с Рождеством, напомнив, что 30 лет назад у него был прекрасный подарок – распад конкурирующей сверхдержавы – Советского Союза. Но больше подарков не будет: большая Россия возрождается и отстаивает свои интересы", – отметили в описании видео.

На проекции появляется изображение первого президента СССР Михаила Горбачева. После слов: "Больше подарков не будет!" – в световом шоу появляется карта Крыма и флаг Советского Союза, а также мост через Керченский пролив, соединяющий РФ с оккупированным полуостровом, ракета "Ангара-А5" и олимпийские кольца. Завершается проекция словами: "Большая Россия возрождается".

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Контекст: Советский Союз распался в декабре 1991 года. 8 декабря главы Беларуси, России и Украины собрались в Беловежской пуще, констатировали, что СССР прекращает свое существование, и подписали соглашение о создании СНГ. Подпись под документом поставили высшие должностные лица и главы правительств трех стран: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от РСФСР, Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Беларуси, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины. В результате распада СССР были образованы 15 независимых государств. Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации Крыма Россия начала наращивать военные силы на полуострове, а также в Азовском и Черном морях.

Видео: Re:ванш / YouTube