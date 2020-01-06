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Российский крейсер "Маршал Устинов" не смог пришвартоваться к пирсу в Стамбуле и вернулся на стоянку в море

Прибытие российского ракетного крейсера "Маршал Устинов" в Турцию связано с визитом президента РФ Владимира Путина в Стамбул, сообщил руководитель проекта в Институте черноморских стратегических исследований, журналист Андрей Клименко.

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По словам Клименко, "Маршал Устинов" является "плавучей резиденцией" Путина
По словам Клименко, "Маршал Устинов" является "плавучей резиденцией" Путина
Скриншот: Ben Kendim / YouTube

6 января российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" не смог пришвартоваться к пирсу в Стамбуле. Об этом в Facebook сообщил руководитель проекта в Институте черноморских стратегических исследований, журналист Андрей Клименко.

По словам Клименко, "Маршал Устинов" является "плавучей резиденцией" президента РФ Владимира Путина. 

Он отметил, что примерно в 11.00 по киевскому времени четыре турецких буксира тщетно пытались помочь кораблю пришвартоваться у военного причала на мысе Сарайбурну, но тот не смог зайти "на почетное место" и вернулся на стоянку в Мраморном море. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2450783271717538&id=100003576664760

Клименко добавил, что 25 декабря "Маршал Устинов" неожиданно прибыл в оккупированный РФ Севастополь и вечером 5 января стал на якорь в Мраморном море. По данным журналиста, прибытие крейсера в Стамбул "непосредственно связано с визитом Путина для встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом". 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2449888195140379&id=100003576664760

"Маршал Устинов" входит в состав Северного флота РФ. Он был введен в эксплуатацию в 1986 году. 

8 января в Стамбуле должна состояться церемония запуска газопровода "Турецкий поток", который строил российский "Газпром". 

Теги: Россия, Владимир Путин, Турция, Стамбул, крейсер, визит, корабли
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