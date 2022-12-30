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Российский правозащитник Осечкин об основании проекта Gulagu.net: Я хотел показать, какое адское, бесчеловечное нутро представляет из себя вся следственно-судебная система России с ГУЛАГом XXI века – изнасилованиями, пытками, "пресс-хатами"

 
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Осечкин рассказал, с какой целью создал Gulagu.net
Осечкин рассказал, с какой целью создал Gulagu.net
Фото: Владимир Осечкин / Facebook

Российский правозащитник, основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону историю создания этого ресурса, который призван показать всему миру "нутро следственно-судебной российской системы".

По словам Осечкина, он успешно занимался торговлей автомобилями, однако российские силовики, опасаясь, что он "разрушит коррумпированный абсолютно автомобильный бизнес, связанный с государством, с крупными госкорпорациями, банками, страховыми компаниями", разрушили его бизнес.

"Мне поступило предложение, от которого я отказался. Мне предлагали, чтобы я выплачивал $50 тыс. ежемесячно в качестве абонентской платы высокопоставленным сотрудникам прокуратуры, ФСБ и МВД за "крышу", – рассказал он.

По словам правозащитника, его приглашали на "стрелки"

"Вызывали в рестораны, в которых за одним столом находились смотрящие за подмосковными городами: сотрудники прокуратуры, сотрудники ГУВД и РУБОП. Все вместе: мафия, бандиты, коррумпированные силовики. И все они видели во мне какую-то, если грубо сказать, сладкую булку, человека, которого можно "доить", – вспоминает он

После того как Осечкин отказался принимать участие в коррупционной схеме и дал понять, что "не будет с ними сотрудничать", сначала в его компаниях прошли обыски и "маски-шоу", но безрезультатно для силовиков.

"И после того, как они поняли, что на нас ничего нельзя нарыть, они пошли просто на фальсификацию. И подмосковные чиновники – мэр и глава одного из подмосковных районов – написали ложные доносы о том, что якобы я у них похитил два Porsche Cayenne, один из которых я почему-то с поддельной подписью: своей же – продал племяннику генерального прокурора: Леонтию Чайке, а другой – полковнику ФСБ", – добавил он.

Эта, по выражению Осечкина, "абсолютная абракадабра" не смутила силовиков и он попал за решетку.

"Меня закрыли в мае 2007-го года. И несколько лет я содержался в застенках, за которые у меня забрали полностью бизнес, у меня переоформили квартиру стоимостью почти $800 тыс. Даже 500-й Mercedes у меня по поддельным документам за несколько дней до освобождения увели, абсолютно обнулив имущество и лишив меня какой-то возможности после освобождения серьезными силами пытаться отстоять и отбить свой бизнес", – рассказал правозащитник.

Вышел на свободу Осечкин 15 июня 2011 года.

"Я вышел из застенок, потеряв еще около восьми зубов. У меня в челюсти, чтобы было понятно, около 10 имплантов. И еще нескольких зубов не хватает. То есть, там, 15 микроопераций, когда меня врачи восстанавливали с тем, чтобы я мог нормально кушать, разговаривать и походить на нормального человека после всего этого", – добавил он.

После этого бизнесмен, по его рассказу, решил стать правозащитником.

"Буквально через три недели я зарегистрировал домен, который называется Gulagu.net", – признался Осечкин.

Он уточнил, что не хочет повторять судьбу российского писателя Александра Солженицына и сам он "никакой не писатель".

"Я понял, что я хочу с помощью технологий ХХІ века показать всему миру: в первую очередь, конечно, самим россиянам, – какое адское, кошмарное, бесчеловечное нутро представляет из себя вся следственно-судебная российская система с этим ГУЛАГом ХХІ века, с систематическими изнасилованиями, с пытками, с "пресс-хатами", с внутрикамерной разработкой, как в ГУЛАГе, с выбиванием показаний, с посадкой невиновных, с фальсификацией уголовных дел в отношении неугодных власти и так далее, и так далее", – заявил правозащитник.

Он говорит, что не может не заниматься правозащитной деятельностью, потому что знает, что в РФ в местах лишения свободы "сейчас страдает огромное количество людей".

"Эта – репрессивная, бесчеловечная – система не только перемалывает тех, кто находится внутри, в застенках, – но и с помощью этого животного страха ареста, пыток, изнасилований и убийств в "пресс-хатах" Путину и его силовикам удается парализовывать волю основного количества населения, большей части людей, которые находятся именно в состоянии животного страха. Что бы они на камеру ни говорили, как они поддерживают Путина, – на самом деле большинство боится", – пояснил Осечкин.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, МВД, автомобили, тюрьма, правозащитники, бизнес, ФСБ, ГИБДД, репрессии, мафия, взятка, чиновники, Подмосковье, ФСИН РФ, власть, ГУЛАГ, силовики, колония, россияне, власти, Владимир Осечкин
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