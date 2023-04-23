Российский сенатор Нарусова: Быть соучастником беспредела очень тяжело

Она заявила, что считает правильным решение оставаться на посту сенатора, несмотря на то, что это, по ее словам, очень тяжело.

"Это очень разрушает внутренне: быть соучастником — и осознавать это — того беспредела в законотворчестве, который происходит вокруг тебя. Ты понимаешь и все понимают, что это антиконституционные законы, что они нарушают фундаментальные права человека, закрепленные в конституции... Тем не менее я считаю: пусть будет один голос, но он должен прозвучать", – сказала она. Также Нарусова считает, что так она чтит память своего покойного мужа Анатолия Собчака, который был один из соавторов конституции РФ 1993 года.

Нарусова отметила, что некоторые ее коллеги дают ей понять, что они ее поддерживают, хотя и не высказываются об этом вслух.

"Это "эффект Иосифа Пригожина". Кажется, что те люди, которые выступают в Лужниках и на всех, на всех дежурных государственных мероприятиях в поддержку, на самом деле думают иначе. Там тоже есть люди, которые понимают, у которых сохранились какие-то остатки совести, чести, но страх — вот самое страшное, что я вижу в нашем парламенте. Какой-то сковывающий чудовищный страх. Люди боятся, боятся выразить свое мнение, поддержку — даже тому, кто может об этом говорить", – сказала она. По ее мнению, это касается не только органов власти, но и всего российского общества.

Нарусова подчеркнула, что не собирается уезжать из РФ. ПО ее словам, жить с ощущением добровольно изгнания трудно.

"Наблюдать оттуда, что творится в стране и во что те идеи, которые были у Собчака, превращаются... Жить с ощущением того, что ты ничего не можешь сделать оттуда. Поэтому, когда встал об этом вопрос, у меня не было никаких сомнений. Тем более я понимала, что даже в этих условиях мой долг, моя обязанность — все-таки сохранить хоть чуточку, хоть маленькую-маленькую территорию тех идеалов, за которые боролся мой муж. Да и я тоже", – сказала она.