ГОРДОН
 
 
МИР

Российский сенатор Нарусова: Быть соучастником беспредела очень тяжело

Нарусова: В России есть люди, у которых сохранились какие-то остатки совести, чести
Нарусова: В России есть люди, у которых сохранились какие-то остатки совести, чести
Фото: EPA

Сенатор РФ, мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова в интервью российскому Forbes, опубликованном 22 апреля, рассказала, что такое "эффект Пригожина" и почему она не собирается уезжать из страны-агрессора РФ.

Она заявила, что считает правильным решение оставаться на посту сенатора, несмотря на то, что это, по ее словам, очень тяжело.

"Это очень разрушает внутренне: быть соучастником — и осознавать это — того беспредела в законотворчестве, который происходит вокруг тебя. Ты понимаешь и все понимают, что это антиконституционные законы, что они нарушают фундаментальные права человека, закрепленные в конституции... Тем не менее я считаю: пусть будет один голос, но он должен прозвучать", – сказала она. Также Нарусова считает, что так она чтит память своего покойного мужа Анатолия Собчака, который был один из соавторов конституции РФ 1993 года.

Нарусова отметила, что некоторые ее коллеги дают ей понять, что они ее поддерживают, хотя и не высказываются об этом вслух.

"Это "эффект Иосифа Пригожина". Кажется, что те люди, которые выступают в Лужниках и на всех, на всех дежурных государственных мероприятиях в поддержку, на самом деле думают иначе. Там тоже есть люди, которые понимают, у которых сохранились какие-то остатки совести, чести, но страх — вот самое страшное, что я вижу в нашем парламенте. Какой-то сковывающий чудовищный страх. Люди боятся, боятся выразить свое мнение, поддержку — даже тому, кто может об этом говорить", – сказала она. По ее мнению, это касается не только органов власти, но и всего российского общества.

Нарусова подчеркнула, что не собирается уезжать из РФ. ПО ее словам, жить с ощущением добровольно изгнания трудно.

"Наблюдать оттуда, что творится в стране и во что те идеи, которые были у Собчака, превращаются... Жить с ощущением того, что ты ничего не можешь сделать оттуда. Поэтому, когда встал об этом вопрос, у меня не было никаких сомнений. Тем более я понимала, что даже в этих условиях мой долг, моя обязанность — все-таки сохранить хоть чуточку, хоть маленькую-маленькую территорию тех идеалов, за которые боролся мой муж. Да и я тоже", – сказала она.

Контекст:

В 2021 году Нарусова попала в санкционный список Совета национальной безопасности ти обороны Украины.

Нарусова не поддержала использование российской армии на территории Донецкой и Луганской областей Украины, законопроект "о дискредитации армии" и была единственным сенатором, который высказался против введения электронных повесток, отмечает Forbes.

Она не голосовала за незаконное "принятие" в состав Российской Федерации оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, когда Совет Федерации ратифицировал соответствующий "договор".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Людмила Нарусова, война России против Украины, Анатолий Собчак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Египтянин подал в суд на Netflix из-за того, что роль Клеопатры в новом сериале сыграла темнокожая актриса. Он назвал это "преступлением"
  Египтянин подал в суд на Netflix из-за того, что роль Клеопатры в новом сериале сыграла темнокожая актриса. Он назвал это "преступлением"
Галина ГРИШИНА
Младший брат путинистки Волковой из "Ворониных" обвиняется в убийстве двух россиян в США
Младший брат путинистки Волковой из "Ворониных" обвиняется в убийстве двух россиян в США
Галина ГРИШИНА
"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой
"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой
Галина ГРИШИНА
"Самое приятное – это любить". Войтенко спустя семь месяцев после развода показал новую девушку
"Самое приятное – это любить". Войтенко спустя семь месяцев после развода показал новую девушку
Галина ГРИШИНА
43-летняя Ефросинина впервые высказалась о своих президентских амбициях
43-летняя Ефросинина впервые высказалась о своих президентских амбициях
Галина ГРИШИНА
"Мое выступление не запланировано". Руслана отреагировала на выбор артистов, которые выступят в интервал-актах на "Евровидении 2023"
"Мое выступление не запланировано". Руслана отреагировала на выбор артистов, которые выступят в интервал-актах на "Евровидении 2023"
Галина ГРИШИНА
Кошевой: Есть ли рядом с Зеленским люди, которые мне не нравятся? Много. Некоторые родились в норковых пеленках и живут вообще без принципов
Кошевой: Есть ли рядом с Зеленским люди, которые мне не нравятся? Много. Некоторые родились в норковых пеленках и живут вообще без принципов
Галина ГРИШИНА
В Киеве состоится выставка украинской художницы Третьяк в поддержку ВСУ. Посетители смогут дорисовать картину "Похороны Путина"
В Киеве состоится выставка украинской художницы Третьяк в поддержку ВСУ. Посетители смогут дорисовать картину "Похороны Путина"
Галина ГРИШИНА
"Права на проект принадлежат моей компании". Продюсер Винника отреагировал на переезд артиста в Германию и слухи, что он "сжигает мосты"
"Права на проект принадлежат моей компании". Продюсер Винника отреагировал на переезд артиста в Германию и слухи, что он "сжигает мосты"
Галина ГРИШИНА
Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры
Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры Актуально
  Более 60 танцоров, "гипнотическая хореография и власть религии свободных". Tvorchi выпустили ремикс на песню для "Евровидения". Видео. Фото
  Более 60 танцоров, "гипнотическая хореография и власть религии свободных". Tvorchi выпустили ремикс на песню для "Евровидения". Видео. Фото
Галина ГРИШИНА
  Посыпьте этим муравейник и муравьи уйдут сами. Эксперт назвал простое и безопасное средство для защиты дачного участка
  Посыпьте этим муравейник – и муравьи уйдут сами. Эксперт назвал простое и безопасное средство для защиты дачного участка
Галина ГРИШИНА
"Мы просим больше внимания к судьбе тех, кто защищает нашу землю". В Киеве состоится мультимедийный спектакль "Азовсталь". Голоси"
"Мы просим больше внимания к судьбе тех, кто защищает нашу землю". В Киеве состоится мультимедийный спектакль "Азовсталь". Голоси"
Галина ГРИШИНА
Этот способ нанесения туши сделает ресницы объемными. Простой лайфхак поможет добиться "сногсшибательного эффекта"
Этот способ нанесения туши сделает ресницы объемными. Простой лайфхак поможет добиться "сногсшибательного эффекта"
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль "прошлась" камерой по своей фигуре, показав формы с разных ракурсов
Тина Кароль "прошлась" камерой по своей фигуре, показав формы с разных ракурсов
11 идей свадебного маникюра для вдохновения. Фото
11 идей свадебного маникюра для вдохновения. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой (139795)
2
22-летняя дочь Веры Брежневой снялась топлес (64199)
3
Посыпьте этим муравейник – и муравьи уйдут сами. Эксперт назвал простое и безопасное средство для защиты дачного участка (54888)
4
"Чем дольше стоит, тем вкуснее становится". Как дома приготовить "невероятно вкусный и сочный" салат "Коул Слоу" всего из двух обычных овощей (49099)
5
Никитюк снялась в трендовой джинсовой юбке с разрезом и столетней длинной вышиванке. Фото (40665)
6
37-летняя Саливанчук похвасталась стройной фигурой после похудения и рассказала, сколько теперь весит (39426)
7
"Пришлось пройти сложный путь, чтобы быть вместе". Третья жена Тигипко рассказала, как по его инициативе начался их роман (38286)
8
Посадите гибискус таким способом на даче – и он будет 20 лет обильно цвести каждое лето. Эксперты рассказали секреты ухода за сирийской розой (33982)
 
 
 
 