Российский военный корабль дважды нарушил границу Дании, это грубая провокация – глава МИД

Кофод: Методы запугивания не работают против Дании Фото: EPA

"Прошлой ночью российский военный корабль дважды нарушил территориальные воды Дании. Глубоко безответственная, грубая и совершенно неприемлемая российская провокация. [...] Методы запугивания не работают против Дании", – написал он.

Датский дипломат сообщил, что в связи с инцидентом в МИД Дании срочно вызвали посла России.

Et russisk militærfartøj har i nat to gange krænket dansk territorialfarvand



En dybt uansvarlig, grov og fuldstændig uacceptabel russisk provokation midt under #fmdk



Bøllemetoder virker ikke mod Danmark



Russiske ambassadør hasteindkaldt i Udenrigsministeriet#dkpol #WeAreNATO — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) June 17, 2022