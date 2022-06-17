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Российский военный корабль дважды нарушил границу Дании, это грубая провокация – глава МИД

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Кофод: Методы запугивания не работают против Дании
Кофод: Методы запугивания не работают против Дании
Фото: EPA

В ночь на 17 июня военный корабль России незаконно входил в территориальные воды Дании. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.

"Прошлой ночью российский военный корабль дважды нарушил территориальные воды Дании. Глубоко безответственная, грубая и совершенно неприемлемая российская провокация. [...] Методы запугивания не работают против Дании", – написал он.

Датский дипломат сообщил, что в связи с инцидентом в МИД Дании срочно вызвали посла России.

Контекст:

У Дании нет сухопутных границ с Россией. Ближайшая российская территория – Калининградская область с выходом к Балтийскому морю.

Теги: Россия, Дания, военные, граница, корабль, провокации, МИД Дании, дипломаты, Йеппе Кофод
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