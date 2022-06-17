Российский военный корабль дважды нарушил границу Дании, это грубая провокация – глава МИД

"Прошлой ночью российский военный корабль дважды нарушил территориальные воды Дании. Глубоко безответственная, грубая и совершенно неприемлемая российская провокация. [...] Методы запугивания не работают против Дании", – написал он.
Датский дипломат сообщил, что в связи с инцидентом в МИД Дании срочно вызвали посла России.
Et russisk militærfartøj har i nat to gange krænket dansk territorialfarvand— Jeppe Kofod (@JeppeKofod) June 17, 2022
En dybt uansvarlig, grov og fuldstændig uacceptabel russisk provokation midt under #fmdk
Bøllemetoder virker ikke mod Danmark
Russiske ambassadør hasteindkaldt i Udenrigsministeriet#dkpol #WeAreNATO
У Дании нет сухопутных границ с Россией. Ближайшая российская территория – Калининградская область с выходом к Балтийскому морю.