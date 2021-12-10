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Российского хакера в США приговорили к четырем годам тюрьмы

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Хакер Кошкин использовал службу шифрования, с помощью которой скрывал вредоносное ПО от антивирусов
Хакер Кошкин использовал службу шифрования, с помощью которой скрывал вредоносное ПО от антивирусов
Фото: depositphotos.com

В Коннектикуте суд приговорил россиянина Олега Кошкина к четырем годам тюремного заключения за киберпреступления. Об этом агентству ТАСС сообщили представители суда. Также подробности опубликовало министерство юстиции США.

По данным минюста, Кошкин использовал службу шифрования, с помощью которой скрывал вредоносное ПО от антивирусного программного обеспечения. Это позволяло хакерам систематически заражать около сотен тысяч компьютеров по всему миру вредоносным ПО, включая программы-вымогатели.

Согласно судебным документам и доказательствам, представленным в суде, Кошкин управлял сайтами crypt4u.com, fud.bz и другими. Веб-сайты обещали сделать вредоносное ПО полностью необнаруживаемым почти всеми крупными поставщиками антивирусного ПО.

Кошкин и его сообщники утверждали, что их услуги могут использоваться для вредоносных программ, таких как бот-сети, троянские вирусы удаленного доступа, клавиатурные шпионы, кражи учетных данных и майнеры криптовалюты.

Кошкин работал, в частности, с другим россиянином Петром Левашовым, оператором ботнета Kelihos, над разработкой системы, которая позволила бы Левашову шифровать вредоносное ПО Kelihos несколько раз в день. В сентябре 2018 года Левашов признал себя виновным в различных киберпреступлениях, связанных с мошенничеством, сговором и кражей личных данных. Только за последние четыре месяца их сговора Kelihos заразил около 200 тыс. компьютеров по всему миру.

Левашов в июле этого года был приговорен к уже отбытому тюремному сроку в 33 месяца и выплате $3,5 млн в качестве возмещения за нанесенный ущерб.

Теги: Россия, США, хакеры, тюрьма, минюст США
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