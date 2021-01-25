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Россию исключили из обсуждения лунной программы – СМИ

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает "неравноправным" американский проект создания окололунной станции Gateway.

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Рогозин: Мы готовы принять участие в проекте, где все участники равноправны
Рогозин: Мы готовы принять участие в проекте, где все участники равноправны
Фото: ЕРА

Представителей России отстранили от участия в экспертной группе по обсуждению создания американской окололунной станции Gateway. Об этом 25 января сообщило со ссылкой на собственный источник в ракетно-космической отрасли российское агентство "РИА Новости".

Решение об исключении россиян якобы принято после их "многократных заявлений" о недостаточной роли в проекте.

По данным "РИА Новости", представителей РФ отстранили от обсуждений и исключили из рассылок, прекращен также доступ к материалам.

Ситуацию прокомментировал в своем неофициальном Telegram-канале глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Как можно быть исключенным из какой-то "лунной группы", если мы туда никогда и не входили? Да, NASA присылало нам пару раз какие-то документы, проводило брифинг (не дискуссию, а именно брифинг). Но мы уже неоднократно заявляли, что готовы принять участие в проекте, где все участники равноправны. Как пример приводили принципы, на которых строится работа МКС. Однако то, что сейчас пытается сделать NASA по Луне, это американский проект с ограниченным участие внешних партнеров. Нам это неинтересно", – написал он.

Рогозин подчеркнул, что у России есть своя программа исследований Луны и она начинается в 2021 году.

"Что касается наших американских партнеров, то мы им уже сделали предложение адаптировать один из шлюзов их окололунной орбитальной станции под возможную стыковку нашего стратегического пилотируемого корабля "Орел" (его летные испытания планируем начать в декабре 2023 года)", – объяснил глава "Роскосмоса".

В 2017 году Россия и США подписали заявление о совместной работе над проектом международной лунной станции Deep Space Gateway (DSG)  – программы NASA по созданию международной обитаемой станции для изучения Луны и дальнего космоса, которую планируют запустить на орбиту вокруг Луны в 2020-х годах. В январе 2018 года в Токио прошло закрытое собрание Международного координационного совета по разработке DSG. Представители "Роскосмоса" на собрании предложили запускать российский лунный многофункциональный модуль на американской ракете.

В сентябре 2018 года Рогозин заявил, что РФ не сможет участвовать на вторых ролях в американском проекте DSG. Он сказал, что РФ может создать свою научную станцию с дружественными странами.

В октябре Рогозин анонсировал создание через шесть-семь лет постоянно работающей космической транспортной системы, которая сможет достигнуть Луны.

В интервью РБК в январе 2019 года Рогозин рассказывал, что пуски космических аппаратов к Луне запланированы с 2021 года, а к 2025 году на спутнике Земли окажется аппарат "Луна-грунт". "Постановка амбициозной цели может сплотить отрасль", – подчеркнул Рогозин.

После выхода материала на тот момент глава правительства РФ Дмитрий Медведев призвал руководство госкорпорации "прекратить болтать о том, куда мы полетим в 2030 году", и посоветовал больше заниматься делами, сообщало РБК.

В мае 2019 года Рогозин говорил, что с 2029 года начнутся пилотируемые полеты к Луне и ее комплексное исследование с помощью лунохода, в 2030 году на спутник высадят человека, а после этого в планах "Роскосмоса" создание модуля лунной базы.

NASA планирует провести пять полетов, чтобы доставить все необходимое для строительства станции Gateway. Астронавтов на Луну намерены отправить в 2024 году, миссия будет называться "Артемида".

Теги: Россия, США, космос, NASA, Луна, Роскосмос, Дмитрий Рогозин, миссия, спутник, РИА Новости
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